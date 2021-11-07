Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що аль-Кадімі госпіталізували. За словами чиновників, щонайменше шість осіб зі служби безпеки прем’єр-міністра отримали поранення.

На своїй сторінці у Twitter аль-Кадімі закликав до “спокою та стриманості заради Іраку”.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за напад у Зеленій зоні, у районі міста, де багато урядових будівель та іноземних посольств.США засудили інцидент і запропонували свою допомогу в розслідуванні.

“Цей очевидний акт тероризму, який ми рішуче засуджуємо, був спрямований на серце іракської держави”, – заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Аль-Кадімі, колишній керівник розвідки, склав присягу в травні минулого року. Протягом останніх тижнів прихильники політичних угруповань, пов’язаних з Іраном, влаштували демонстрації біля Зеленої зони.

Вони протестували проти результатів загальних виборів минулого місяця, які, за їхніми словами, під час яких мали місце порушення.