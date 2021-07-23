Заява про прийняття на роботу, написана від руки в 1973 році співзасновником компанії Apple Стівом Джобсом, виставлена на аукціон у вигляді NFT-токена.

Про це інформує американський канал CNBC.

Це резюме на одну сторінку Джобс написав після того, як покинув навчання у Коледжі Рід (Портленд, США) і за три роки до заснування Apple.

У заяві не зазначається посада (на яку міг би претендувати Джобс) чи назва компанії, але сказано, що він цікавився посадами інженера-конструктора або інженера-електронщика. Його навички включали досвід роботи з комп’ютером.

Як відомо, Джобс разом зі Стівом Возняком заснував Apple в 1976 році.

Заява виставлена на аукціон як у паперовому вигляді, так і в цифровій версії – як NFT (невзаємозамінний токен).

Як відомо, NFT – це унікальний цифровий актив на блокчейні, що гарантує право власності на твір цифрового мистецтва. NFT не можна підробити або замінити. Це дозволяє власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт. Оплачується NFT зазвичай криптовалютою.

Організатори аукціону зазначили, що хочуть встановити, що має більшу цінність – паперова версія резюме чи цифровий варіант.

Востаннє це резюме було продано на аукціоні за понад $222 тисячі в березні цього року.

Аукціон, який організував лондонський підприємець Оллі Джоші, повинен завершитися 28 липня.