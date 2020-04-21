Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що в разі різкого зняття карантинних обмежень може статися новий сплеск епідемії.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві, оприлюдненій у вівторок, було сказано, що якщо карантинні обмеження будуть зняті занадто рано, то можливий новий сплеск інфекції.

Такеші Касай, регіональний директор ВООЗ для країн Західної частини Тихого океану, зазначив, що заходи по локалізації виявилися ефективними, тому після відміни карантину люди повинні бути готові до нового способу життя, щоб дозволити суспільству функціонувати, поки коронавірус знаходиться під контролем.

“Ми повинні адаптувати наші життя і системи охорони здоров’я разом з епідемією … Принаймні, поки не буде знайдена вакцина або дуже ефективне лікування, цей процес повинен стати нашим новим нормальним”, – сказав він.

Він зазначив, що поки в світі циркулює коронавірус, жодна країна не застрахована від потенційно можливого спалаху.