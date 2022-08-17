Після телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном, міністр оборони Олексій Резніков повідомив про новий пакет безпекової допомоги від Сполучених Штатів.

Про це глава МОУ написав у Twitter.

Міністри обговорили поточну безпекову ситуацію, нові потреби на полі бою та шляхи посилення можливостей української армії.

“Чудово поспілкувались з міністром оборони США Ллойдом Остіном…Незабаром надійде додаткова безпекова допомога від США”, – йдеться у дописі.

Had a great conversation with 🇺🇸@SecDef Lloyd J.Austin III.

We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities.

More 🇺🇸 Security Assistance is coming soon🤝 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022

Раніше Олексій Резніков прокоментував заяви російських окупантів про те, що вони начебто знищили американські системи залпового вогню HIMARS, які ЗСУ отримали від США.