Про це глава МОУ написав у Twitter.
Міністри обговорили поточну безпекову ситуацію, нові потреби на полі бою та шляхи посилення можливостей української армії.
“Чудово поспілкувались з міністром оборони США Ллойдом Остіном…Незабаром надійде додаткова безпекова допомога від США”, – йдеться у дописі.
Had a great conversation with 🇺🇸@SecDef Lloyd J.Austin III.
We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities.
More 🇺🇸 Security Assistance is coming soon🤝
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022
Раніше Олексій Резніков прокоментував заяви російських окупантів про те, що вони начебто знищили американські системи залпового вогню HIMARS, які ЗСУ отримали від США.
“Абсолютно відповідально можу сказати: жодного HIMARS не втрачено. Тому, коли ви читаєте в російських ЗМІ чи медіа, чи соцмережах, що солдат Іванов з “калашниковим” увірвався і побачив вантажівку, в якій він знищив автоматом калашникова одночасно 12 HIMARS, можете просто посміятися, покрутити біля скроні і сказати: ну, така у них система пропаганди. Це нісенітниця”, — наголосив очільник Міноборони
- Під час телефонної розмови президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді домовились працювати разом, аби покласти край повномасштабній війні, котру розпочала РФ проти України.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови 9 серпня спільно зазначили, що допомога їхніх країн українським військовим “має значний вплив” на війну проти РФ.
- Велика Британія удвічі збільшить кількість реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), які передасть Україні для боротьби з російським агресором.
- Японський уряд анонсував нову допомогу Україні. Країна планує передати фургони та безпілотники.
- Збройні Сили України вже отримали першу партію з 50 бронетранспортерів Kirpi виробництва Туреччини з очікуваного постачання у 200 машин.