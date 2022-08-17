Про це глава МОУ написав у Twitter.

Міністри обговорили поточну безпекову ситуацію, нові потреби на полі бою та шляхи посилення можливостей української армії.

“Чудово поспілкувались з міністром оборони США Ллойдом Остіном…Незабаром надійде додаткова безпекова допомога від США”, – йдеться у дописі.

Раніше Олексій Резніков прокоментував заяви російських окупантів про те, що вони начебто знищили американські системи залпового вогню HIMARS, які ЗСУ отримали від США.

“Абсолютно відповідально можу сказати: жодного HIMARS не втрачено. Тому, коли ви читаєте в російських ЗМІ чи медіа, чи соцмережах, що солдат Іванов з “калашниковим” увірвався і побачив вантажівку, в якій він знищив автоматом калашникова одночасно 12 HIMARS, можете просто посміятися, покрутити біля скроні і сказати: ну, така у них система пропаганди. Це нісенітниця”, — наголосив очільник Міноборони