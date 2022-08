Про це глава МОУ написав у Twitter.

Міністри обговорили поточну безпекову ситуацію, нові потреби на полі бою та шляхи посилення можливостей української армії.

Had a great conversation with 🇺🇸@SecDef Lloyd J.Austin III.

We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities.

More 🇺🇸 Security Assistance is coming soon🤝

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 17, 2022