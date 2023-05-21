Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наступного тижня пройде зустріч у форматі "Рамштайн", під час якої обговорять зміцнення системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Джерело: очільник Міноборони України Олексій Резніков у Facebook.

“Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом №1. Наземні системи – від ПЗРК то потужних батарей – та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі “Рамштайн” наступного тижня”, – йдеться у дописі.

Також Резніков додав, що рішення, які ухвалюють партнери щодо літаків – це важливий етап, проте не кінцевий.

“Знадобиться час, ресурси і багато дуже кваліфікованої праці, доки наше небо стане безпечнішим. Треба набратися терпіння”, – наголосив глава відомства.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден на саміті G7 у Японії заявив, що Вашингтон братиме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління. Зокрема йдеться й про F-16.

Водночас головну роль у тому, аби переконати президента США Джо Байдена ухвалити рішення щодо винищувачів F-16 для України, зіграв державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

У Міністерстві оборони України сподіваються, що ці винищувачі захищатимуть небо України вже цієї осені.

“Якщо ми докладемо всіх зусиль і рішення прийматимуться швидко, я б припустив, що наприкінці вересня-початку жовтня ми побачимо в українському повітряному просторі перші F-16”, – зазначив радник глави Міноборони Юрій Сак.

Додамо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та глава уряду Нідерландів Марк Рютте працюють над створенням “міжнародної коаліції”, аби допомогти Україні отримати винищувачі F-16 “у цей ключовий момент опору вторгненню Путіна”.

Ввечері 16 травня український президент також повідомив, що ініціативу “коаліції винищувачів” підтримав прем’єр Нідерландів та висловив вдячність.

У пресслужбі британського уряду підтвердили, що Сунак та Рютте погодилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції, щоб забезпечити Україну можливостями з повітря, підтримуючи все, “від навчання до закупівлі літаків F-16”.