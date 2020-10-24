Резніков — Цепкало: Білоруська опозиція має визначитися з позицією щодо Криму і Донбасу

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
“Якщо ви не визначитесь, що біля вас є країна, що окупована північним сусідом, у вас демократії не буде. Будьте готові, що ви (білоруська опозиція, — ред.) маєте чітко cказати, що Крим є українським і весь Донбас – це Україна”, — сказав Резніков, звертаючись до Вероніки Цепкало, однієї з лідерок опозиції Білорусі.
Цепкало ж відповіла, що обговорення питання Криму та Донбасу — не на часі для білоруської опозиції, оскільки в першу чергу треба розв’язати питання щодо усунення від влади Олександра Лукашенка.
“Якби наша думка білоруського народу хоч якось допомогла вирішити вам проблеми конфлікт між Україною та Росією, ми б обов’язково висловилися. Ми готові бути площадкою для перемовин. Мі цінуємо відносини як з Україною, так і з Росією”, — сказала вона.
Нагадаємо, що в липні голова білоруської опозиції Світлана Тихановська зіткнулася з критикою на свою адресу після того, як не відповіла на запитання щодо Криму. В інтерв’ю виданню “Медуза” Тихановська заявила: “Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути”.
Згодом в інтерв’ю для Euroradio тоді ще кандидатка в президенти сказала: ”Юридично Крим український, а фактично — російський”.
У вересні литовські журналісти знову попросили політикиню висловити свою позицію щодо Криму, наголосивши, що литовці хотіли б знати її. Цього разу вона заявила, що раніше озвучена нею теза є такою, “яка прийнята в Білорусі”.
У вересні журналісти поставили Тихановській запитання з приводу того, чи згодна вона з позицією іншої опозиціонерки, Вероніки Цепкало, яка заявила, що якби Путін зайняв позицію народу Білорусі, то став би для білорусів “національним героєм”. Тихановська заявила, що абсолютно згодна з цим.
- Після місцевих виборів 25 жовтня Тихановська планує візит до України.