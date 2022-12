Про це глава оборонного відомства зазначив у Twitter.

Натомість 19 років потому РФ, котра була однією з гарантів безпеки, почала війну проти України.

Він констатував, що реакція світу була недостатньою.

Today marks the 28th anniversary of the Budapest Memorandum.

Ukraine fulfilled its part of the agreement to voluntarily give up its nuclear weapons in exchange for security assurances from 🇺🇲🇷🇺🇬🇧.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 5, 2022