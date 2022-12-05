Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що нині виповнюється 28 років Будапештському меморандуму. Україна виконала свою частину угоди про добровільну відмову від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.

Про це глава оборонного відомства зазначив у Twitter.

Натомість 19 років потому РФ, котра була однією з гарантів безпеки, почала війну проти України.

Він констатував, що реакція світу була недостатньою.

“До річниці угоди сьогодні Росія завдала нової хвилі ракетних ударів по Україні. Реакція світу була недостатньою. Це не може повторитися. Домовленості потрібно виконувати. Зло має бути покаране. Перемога України = нова глобальна архітектура безпеки = мир і стабільність у Європі”, — наголосив Резніков.

Today marks the 28th anniversary of the Budapest Memorandum.

Ukraine fulfilled its part of the agreement to voluntarily give up its nuclear weapons in exchange for security assurances from 🇺🇲🇷🇺🇬🇧.

1/3 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 5, 2022

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Раніше #Букви поговорили з відомим професором історії Сергієм Плохієм, який є одним із провідних дослідників Східної Європи, автором відомих книг та директором Українського наукового інституту Гарвардського університету про те, чому Росія стала єдиною країною-членом колишнього СРСР, котра не віддала ядерну зброю, чи було це взагалі можливо та чи сталася б війна, якби Росія позбулася ядерної зброї.