Про це глава оборонного відомства зазначив у Twitter.

Натомість 19 років потому РФ, котра була однією з гарантів безпеки, почала війну проти України.

Він констатував, що реакція світу була недостатньою.

“До річниці угоди сьогодні Росія завдала нової хвилі ракетних ударів по Україні. Реакція світу була недостатньою. Це не може повторитися. Домовленості потрібно виконувати. Зло має бути покаране. Перемога України = нова глобальна архітектура безпеки = мир і стабільність у Європі”, — наголосив Резніков.

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Раніше #Букви поговорили з відомим професором історії Сергієм Плохієм, який є одним із провідних дослідників Східної Європи, автором відомих книг та директором Українського наукового інституту Гарвардського університету про те, чому Росія стала єдиною країною-членом колишнього СРСР, котра не віддала ядерну зброю, чи було це взагалі можливо та чи сталася б війна, якби Росія позбулася ядерної зброї.