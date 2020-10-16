Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій активно працює над створенням законопроєкту про перехідний період на Донбасі після його деокупації. Зокрема, цей законопроєкт передбачає перехідну судову систему.

Про це віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков розповів в інтерв’ю хорватському виданню N1.

За його словами, Україна у цьому питанні використовуватиме хорватський досвід, але модель перехідного періоду буде суттєво відрізнятися.

“Наприклад, у Хорватії є досвід амністії осіб, які не вчиняли військових злочинів, і ті, хто вчинив злочин, як і раніше повинні були притягатися до відповідальності перед законом. Головна задача у перехідний період та для мирної реінтеграції – це встановлення довіри між людьми”, – наголосив Резніков.

Українська влада буде заздалегідь готувати працівників адміністрацій, які почнуть працювати в Донецькій та Луганській областях одразу після деокупації.

Крім цього, Резніков заявив, що є прихильником особливого статусу Донбасу, адже це дозволить пришвидшити економічний розвиток регіону після деокупації, а також створить сприятливі умови для бізнесу. Однак цей закон навряд чи потрапить у Конституцію.

“Спеціальний статус – це насправді робоча назва закону, який називається про особливості місцевого самоврядування. Ми точно не будемо вести мову про включення особливого статусу в Конституцію. Тому що це найгірший шлях, це шлях федералізації і втрати суверенітету України”, – зазначив він.

При цьому Резніков додав, що українці з тимчасово окупованих територій, які отримали російські паспорти, зможуть зробити вибір – залишатись в Україні в статусі іноземця, чи виїхати в РФ.