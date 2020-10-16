Про це віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков розповів в інтерв’ю хорватському виданню N1.
За його словами, Україна у цьому питанні використовуватиме хорватський досвід, але модель перехідного періоду буде суттєво відрізнятися.
“Наприклад, у Хорватії є досвід амністії осіб, які не вчиняли військових злочинів, і ті, хто вчинив злочин, як і раніше повинні були притягатися до відповідальності перед законом. Головна задача у перехідний період та для мирної реінтеграції – це встановлення довіри між людьми”, – наголосив Резніков.
Українська влада буде заздалегідь готувати працівників адміністрацій, які почнуть працювати в Донецькій та Луганській областях одразу після деокупації.
Крім цього, Резніков заявив, що є прихильником особливого статусу Донбасу, адже це дозволить пришвидшити економічний розвиток регіону після деокупації, а також створить сприятливі умови для бізнесу. Однак цей закон навряд чи потрапить у Конституцію.
“Спеціальний статус – це насправді робоча назва закону, який називається про особливості місцевого самоврядування. Ми точно не будемо вести мову про включення особливого статусу в Конституцію. Тому що це найгірший шлях, це шлях федералізації і втрати суверенітету України”, – зазначив він.
При цьому Резніков додав, що українці з тимчасово окупованих територій, які отримали російські паспорти, зможуть зробити вибір – залишатись в Україні в статусі іноземця, чи виїхати в РФ.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому вдалося досягнути глобального прогресу на Донбасі. Серед головних перемог він назвав перезавантаження переговорного процесу між сторонами та звільнення полонених. Зеленський впевнений, що війна на Донбасі може завершитись у будь-який день, але все залежить від позиції Росії.