Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков порівняв окупований Донбас з пухлиною і заявив про два варіанти вирішення проблеми.

Про це він заявив в програмі “Рандеву з Яніною Соколовою”.

Резніков вважає, що в Росії розуміють, що український Донбас їм не потрібен, тому що не стане російським ні ментально, ні економічно.

“Нам головне не взяти його назад… повторюю ще раз безпечна реінтеграція. Нам головне не взяти його назад, як онкопухлину, з якою ми не знаємо, що робити”, – підкреслив він.

Резніков заявив про два варіанти вирішення проблеми.

“Але ми розуміємо, що у нас є два варіанти. Це хворі території, ментально в тому числі. Є варіант резекції повної, ампутації, ми від них залишаємося або лікувати. Я за терапію і повне відновлення нашого організму”, – заявив Резніков.

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