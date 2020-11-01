Про це він заявив в програмі “Рандеву з Яніною Соколовою”.
Резніков вважає, що в Росії розуміють, що український Донбас їм не потрібен, тому що не стане російським ні ментально, ні економічно.
“Нам головне не взяти його назад… повторюю ще раз безпечна реінтеграція. Нам головне не взяти його назад, як онкопухлину, з якою ми не знаємо, що робити”, – підкреслив він.
Резніков заявив про два варіанти вирішення проблеми.
“Але ми розуміємо, що у нас є два варіанти. Це хворі території, ментально в тому числі. Є варіант резекції повної, ампутації, ми від них залишаємося або лікувати. Я за терапію і повне відновлення нашого організму”, – заявив Резніков.
(Дивитися відео з 33:05 хвилини, – ред.)
- Віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков заявив, що через агресію Російської Федерації щодо України вже постраждали 9,5 млн українських громадян.
- Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій активно працює над створенням законопроєкту про перехідний період на Донбасі після його деокупації. Зокрема, цей законопроєкт передбачає перехідну судову систему.