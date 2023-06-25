25 червня міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Він назвав російську владу "слабкою" на тлі наслідків заколоту найманців "Вагнер" проти Кремля.

Джерело: Олексій Резніков/Twitter

Повстання свідчить про “слабкість” російської влади, переконаний міністр оборони України.

Ми говорили про останні події в Росії. Ми згодні з тим, що російська влада слабка і що виведення російських військ з України є найкращим вибором для Кремля. Росії було б краще розв’язувати власні проблеми”, – наголосив глава Міноборони.

Також сторони обговорили контрнаступ українських сил та наступні кроки у зміцненні Сил оборони. Резніков констатував, що “справи рухаються в правильному напрямку, Україна переможе”.

Had a phone conversation with my friend and colleague @SecDef Lloyd Austin III.

We talked about recent events in russia. We agree that the russian authorities are weak and that withdrawing russian troops from Ukraine is the best choice for the kremlin. russia would be better… pic.twitter.com/HHrRgV6kas — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 25, 2023

Зауважимо, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Вже незабаром найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому російському місті – Воронежі.

Згодом президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.

Тоді як у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.

Після чого у межах угоди з Лукашенком кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер”, було зупинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сам Пригожин поїхав до Білорусі, а бойовики не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. Раніше цей крок глава групи відкидав.

25 червня Держсекретар США Ентоні Блінкена наголосив, що хаос, викликаний повстанням в РФ проти Кремля, може тривати тижні або місяці.