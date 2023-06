Джерело: Олексій Резніков/Twitter

Повстання свідчить про “слабкість” російської влади, переконаний міністр оборони України.

Також сторони обговорили контрнаступ українських сил та наступні кроки у зміцненні Сил оборони. Резніков констатував, що “справи рухаються в правильному напрямку, Україна переможе”.

Had a phone conversation with my friend and colleague @SecDef Lloyd Austin III.

We talked about recent events in russia. We agree that the russian authorities are weak and that withdrawing russian troops from Ukraine is the best choice for the kremlin. russia would be better… pic.twitter.com/HHrRgV6kas

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 25, 2023