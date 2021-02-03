Росіяни, які переселилися на територію Криму після його анексії РФ, матимуть вільний вибір: залишитися на півострові або повернутися на свою історичну батьківщину.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив віцепрем’єр-міністр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він зазначив, що Україна не буде порушувати чиїхось гуманітарних прав.

“У всіх буде можливість вільно ухвалювати рішення. Якщо захочуть легально жити на території України, вони можуть отримати статус іноземних громадян, прийняти українське громадянство чи жити як особа без громадянства. Або ці люди можуть ухвалити інше рішення – повернутися на свою історичну батьківщину. Ми не збираємося, на відміну від послідовників сталінського режиму, займатися депортацією”, – сказав Резніков.