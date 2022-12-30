У повномасштабній російсько-українській війні окупанти почали використовувати критичний запис "Іскандерів". Від загальної кількості у ворога залишилося близько 11-13%.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю LB.

“Ми порахували, скільки вони по нас випустили, скільки у них було і скільки в них залишилося. Вони залізли в критичний запас, в них десь близько 11-13% Іскандерів залишилося. По їхніх радянських класичних нормах вони мають тримати запас 25-30%. Вони вже в нього залізли. Скоїли злочин з точки зору своєї відповідальності. Те саме по Калібрах”, — йдеться в повідомленні.

За словами Резнікова, раніше росіяни використовували “Іскандери” морського та наземного базування, зокрема з території Білорусі. Водночас він додав, що зараз ворог не використовує “Іскандери”, адже “не можуть їх виготовляти”.

Міністр оборони зауважив, що росіяни мають понад 7 тисяч ракет С-300, однак почали їх використовувати як балістичну ракету типу земля-земля.

“Вона [С-300] в них літає до 200-220 кілометрів, тому вони тероризують Харківщину, Миколаївщину, Херсонщину, Запоріжжя, якраз використовуючи С-300. Для того, щоб дістати до об’єктів нашої критичної інфраструктури на Львівщині, Тернопільщині, Київщині, Одещині, вони вже використовують або носії-літаки — Ту Х-101, Х-555 — до прикладу, або Калібри морського базування”, — розповів Резніков.

В інтерв’ю зазначається, що між атаками потрібен певний час. Тобто від тижня до 10 днів, щоби, зокрема, провести розвідку, дорозвідку, замовити супутники, знайти українську ППО тощо.

Крім того, росіяни не здатні влаштувати дві ракетні хвилі поспіль: “Вони можуть зробити дві хвилі: ракети+дрони іранські або дрони+ракети, але вони не можуть ракети+ракети. Якщо масовані. Тому що там є нюанси технічного характеру — накопичення, споряджання тощо”.