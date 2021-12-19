Міністр оборони заявив, що країнам альянсу потрібно вживати жорстких заходів у відповідь на висунуті вимоги РФ до НАТО.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

«Україна буде самостійно захищати себе від агресора, але їй потрібні наступальні види озброєння. Якщо буде реальна допомога озброєнням, технологіями для України, це зупинить агресора і він не піде у наступ», – сказав міністр оборони.

Також, він додав, що йдеться не лише про оборонне, але й про наступальне озброєння.

«У Кремлі живуть дуже прагматичні люди, які добре рахують гроші. Якщо вони розумітимуть, що ціна цього наступу, цієї агресії буде для них непомірна, вони на нього не наважаться», – додав Резніков.

Також, міністр пояснив, що надмірною ціною для РФ є економічні, політичні, фінансові санкції та допомога Україні зброєю.

«Захищатись ми будемо самі, та допоможіть нам. Нам потрібна радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, протиракетні комплекси, кіберзахист, потрібно посилювати флот. Все це ми заявляємо публічно, не приховуємо, і тоді агресор далі не піде» – сказав Резніков.