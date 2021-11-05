Олексій Резніков, напередодні призначений міністром оборони, більше не братиме участь в перемовинах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Про це він повідомив під час ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” 5 листопада.

Як сповіщалося, голова української делегації Леонід Кравчук проходить реабілітацію після операції та, ймовірно, не братиме участі в засіданнях до кінця року.

Останніми місяцями делегацію очолював Олексій Резніков. Утім вже 13 жовтня делегацію України його замінив заступник голови делегації, нардеп та голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. Відтепер Резніков не братиме участь в цих перемовинах.

“Сьогодні мій статус завершено як перемовника. Президент прийняв рішення, я виведений зі складу української делегації. Міністр оборони не може вести дипломатичних перемовин на такому майданчику”, — повідомив Резніков.

Найближчим часом делегацію очолюватиме нардеп з фракції “Слуги народу”, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін, який входив до політичної підгрупи ТКГ.

“Сьогодні виконує обов’язки заступника голови делегації Андрій Костін. Це прийнято рішення президентом. Допоки Леонід Макарович одужує після операції, Андрій Костін представлятиме Україну”, — зазначив Резніков.