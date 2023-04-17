Про це йдеться в повідомленні Резнікова у Twitter.

“Щиро вибачаюся перед усіма в Україні та Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв’ю іспанській газеті La Razon. Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, як це прощатися з тисячами невинних людей – друзів і сусідів. Я вдячний нашим турецьким друзям за їхню постійну підтримку і тверду позицію щодо півострова Криму від початку російського вторгнення”, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, нещодавно Резніков в інтерв’ю іспанській газеті La Razon заявив, що втрати України та ЗСУ під час війни проти РФ “менші за кількість жертв внаслідок землетрусу в Туреччині”.

“Звісно, у нас є втрати, тому що ми воюємо. Однак, число втрат – значно менше, ніж у росіян. Я не можу назвати точну цифру, але можу запевнити, що загальна кількість жертв – менша, ніж число загиблих від землетрусу в Туреччині”, – сказав він.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.