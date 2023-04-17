Міністр оборони Олексій Резніков попросив вибачення за свої слова в інтерв’ю газеті La Razon стосовно того, що втрати українських військових – менші за кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині.

Про це йдеться в повідомленні Резнікова у Twitter.

“Щиро вибачаюся перед усіма в Україні та Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв’ю іспанській газеті La Razon. Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, як це прощатися з тисячами невинних людей – друзів і сусідів. Я вдячний нашим турецьким друзям за їхню постійну підтримку і тверду позицію щодо півострова Криму від початку російського вторгнення”, – йдеться в дописі.

I sincerely apologize to anyone in Ukraine or Türkiye. who was offended by my comments in an interview with the Spanish newspaper La Razon. Ukrainians sympathize with the Turkish people. We understand what it's like to bury thousands of innocent people – friends and neighbors.

I… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 17, 2023

Нагадаємо, нещодавно Резніков в інтерв’ю іспанській газеті La Razon заявив, що втрати України та ЗСУ під час війни проти РФ “менші за кількість жертв внаслідок землетрусу в Туреччині”.

“Звісно, у нас є втрати, тому що ми воюємо. Однак, число втрат – значно менше, ніж у росіян. Я не можу назвати точну цифру, але можу запевнити, що загальна кількість жертв – менша, ніж число загиблих від землетрусу в Туреччині”, – сказав він.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.