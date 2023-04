Про це йдеться в повідомленні Резнікова у Twitter.

“Щиро вибачаюся перед усіма в Україні та Туреччині, кого образили мої коментарі в інтерв’ю іспанській газеті La Razon. Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, як це прощатися з тисячами невинних людей – друзів і сусідів. Я вдячний нашим турецьким друзям за їхню постійну підтримку і тверду позицію щодо півострова Криму від початку російського вторгнення”, – йдеться в дописі.

I sincerely apologize to anyone in Ukraine or Türkiye. who was offended by my comments in an interview with the Spanish newspaper La Razon. Ukrainians sympathize with the Turkish people. We understand what it's like to bury thousands of innocent people – friends and neighbors.

