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“Завдяки потужній співпраці Президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана наша армія отримала перші байрактари ще у липні 2021 року. Вони дуже успішно показали себе в бою”, — написав Резніков 28 червня о 11:57 у Facebook, а згодом кілька разів відредагував повідомлення.
Втім, домовленості про придбання Bayraktar TB2 досягнули у листопаді 2018 року. Про підписання угоди повідомив п’ятий Президент України Петро Порошенко 12 січня 2019 року у своєму Facebook. Вже в березні того ж року перші безпілотники доставили в Україну.

Церемонія передачі шести безпілотників Bayraktar TB2 Збройним Силам України за участі Порошенка відбулася на аеродромі у Старокостянтинові в Хмельницькій області. Тоді, там і продемонстрували можливості дронів.

Зауважимо, що у липні 2021 року в Україну прибула вже друга партія цих безпілотників, які на відміну від попередніх, що пішли на озброєння Повітряних Сил, надійшли на озброєння Військово-Морських Сил України (ВМС). У такий спосіб, першими Bayraktar TB2 ВМС, проте не для ЗСУ. Перше застосування безпілотних літальних апаратів Bayraktar у бойових діях відбулось у жовтні 2021 року.