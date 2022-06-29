Про це повідомляють #Букви.
“Завдяки потужній співпраці Президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана наша армія отримала перші байрактари ще у липні 2021 року. Вони дуже успішно показали себе в бою”, — написав Резніков 28 червня о 11:57 у Facebook, а згодом кілька разів відредагував повідомлення.
Церемонія передачі шести безпілотників Bayraktar TB2 Збройним Силам України за участі Порошенка відбулася на аеродромі у Старокостянтинові в Хмельницькій області. Тоді, там і продемонстрували можливості дронів.
Зауважимо, що у липні 2021 року в Україну прибула вже друга партія цих безпілотників, які на відміну від попередніх, що пішли на озброєння Повітряних Сил, надійшли на озброєння Військово-Морських Сил України (ВМС). У такий спосіб, першими Bayraktar TB2 ВМС, проте не для ЗСУ. Перше застосування безпілотних літальних апаратів Bayraktar у бойових діях відбулось у жовтні 2021 року.
- Раніше благодійний фонд Сергія Притули зібрав кошти на ударні безпілотники Bayraktar TB2. Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів.
- Згодом у Компанії Baykar заявили, що передадуть Україні безпілотники “Байрактар” безоплатно. Йдеться про БПЛА, на які українці зібрали понад 600 млн гривень всього за декілька днів.
- Сотні жителів Литви вирішили об’єднатися для того, щоб купити сучасний БПЛА для України на знак солідарності з українцями у боротьбі проти російської збройної агресії.