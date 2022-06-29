Церемонія передачі шести безпілотників Bayraktar TB2 Збройним Силам України за участі Порошенка відбулася на аеродромі у Старокостянтинові в Хмельницькій області. Тоді, там і продемонстрували можливості дронів.

Зауважимо, що у липні 2021 року в Україну прибула вже друга партія цих безпілотників, які на відміну від попередніх, що пішли на озброєння Повітряних Сил, надійшли на озброєння Військово-Морських Сил України (ВМС). У такий спосіб, першими Bayraktar TB2 ВМС, проте не для ЗСУ. Перше застосування безпілотних літальних апаратів Bayraktar у бойових діях відбулось у жовтні 2021 року.