Відтепер українські розвідники, Збройні Сили України та інші складові сил оборони матимуть дані з угруповання супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Голова Міноборони Олексій Резніков заявив, що армія почне отримувати відомості, яких не могла отримати раніше.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За словами Резнікова, супутник допоможе набагато ефективніше наносити ураження ворогу і швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей.

Він розповів, що наразі Україна отримує інформацію з супутників від партнерів, але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, іде сніг чи є інші перешкоди. Крім цього, ці відомості надходять з певною затримкою та не з усіх напрямків, що в той чи інший момент важливі для наших військових. Тепер ситуація буде принципово іншою.

“По-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. “Придбати” — це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції. По-друге, одночасно придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року. По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно”, — пояснив міністр.

Тобто ЗСУ почнуть отримувати відомості, яких не могли отримати раніше. При чому робитимуть це швидко, коли та звідки потрібно.

Водночас Резніков наголосив, що дані від партнерів залишатимуться важливим компонентом української обізнаності. Це поєднання має підвищити якість ухвалення рішень.