Про це він повідомив у своєму Facebook.
За словами Резнікова, супутник допоможе набагато ефективніше наносити ураження ворогу і швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей.
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Сергій Притула розповів про технічні характеристики та переваги супутника, який орендували для Збройних сил України за гроші, які збирали на три Bayraktar.
Він розповів, що наразі Україна отримує інформацію з супутників від партнерів, але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, іде сніг чи є інші перешкоди. Крім цього, ці відомості надходять з певною затримкою та не з усіх напрямків, що в той чи інший момент важливі для наших військових. Тепер ситуація буде принципово іншою.
“По-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. “Придбати” — це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції. По-друге, одночасно придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року. По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно”, — пояснив міністр.
Тобто ЗСУ почнуть отримувати відомості, яких не могли отримати раніше. При чому робитимуть це швидко, коли та звідки потрібно.
Водночас Резніков наголосив, що дані від партнерів залишатимуться важливим компонентом української обізнаності. Це поєднання має підвищити якість ухвалення рішень.
“Незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога. Усі знають, як майстерно працюють наші воїни під керівництвом військового командування. Уявіть, що вони почнуть робити з російськими окупантами, коли отримають додаткові можливості”, — написав голова Міноборони.
- 18 серпня стало відомо, що фонд Сергія Притули придбав передплату на використання даних супутника для Збройних сил України (ЗСУ) за гроші, які збирали на три Bayraktar.
- Благодійний фонд Сергія Притули зібрав кошти на ударні безпілотники Bayraktar TB2. Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів.
- 10 серпня 8-річний волонтер Юрій Напора організував черговий благодійний концерт у Новояворівську, Львівської області на підтримку Збройних сил України. Таким чином він зібрав понад 70 тисяч гривень для ЗСУ.