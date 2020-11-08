Про це заявив віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Резніков зазначив, що повернення Криму більш реальне, тому що там не було бойових дій.

“Я вам скажу, що історія з Кримом і повернення Криму назад в Україну повноцінно як окуповану сьогодні територію більш навіть, можливо, легкий варіант, тому що там не було бойових дій, як на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито”, – сказав він .

На зауваження, що в Криму величезна заміщення населення, Резніков відповів, що це завдання, яке треба вирішувати.

“Ще раз повторюю, що легко все не буває. Ми з вами живемо сьогодні в світі, коли класичні війни вже не ведуться, а ведуться гібридні війни. Тому відповіддю і захистом від гібридної агресії повинні бути так само гібридні ходи”, – додав віцепрем’єр.

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