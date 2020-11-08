Про це заявив віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
Резніков зазначив, що повернення Криму більш реальне, тому що там не було бойових дій.
“Я вам скажу, що історія з Кримом і повернення Криму назад в Україну повноцінно як окуповану сьогодні територію більш навіть, можливо, легкий варіант, тому що там не було бойових дій, як на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито”, – сказав він .
На зауваження, що в Криму величезна заміщення населення, Резніков відповів, що це завдання, яке треба вирішувати.
“Ще раз повторюю, що легко все не буває. Ми з вами живемо сьогодні в світі, коли класичні війни вже не ведуться, а ведуться гібридні війни. Тому відповіддю і захистом від гібридної агресії повинні бути так само гібридні ходи”, – додав віцепрем’єр.
(Дивитися відео з 31:03 хвилини, – ред.)
- 5 листопада стало відомо, що українська сторона підготувала “План спільних кроків” для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Він містить пропозицію про повне припинення збройного конфлікту та демілітаризацію окупованих територій Донбасу на початку 2021 року, аби провести там місцеві вибори 31 березня 2021 року.
- Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій активно працює над створенням законопроєкту про перехідний період на Донбасі після його деокупації. Зокрема, цей законопроєкт передбачає перехідну судову систему.
- В Україні планують створити вільну економічну зону не лише на Донбасі, а й у західному регіоні.