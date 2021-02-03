Згідно із законопроєктом Мінреінтеграції про державну політику перехідного періоду, УПЦ Московського патріархату повинна буде в документах закріпити, що є дочірньою організацією Російської православної церкви.

Про це у інтерв’ю lb.ua заявив очільник міністерства Олексій Резніков.

“Ми вважаємо, що всі релігійні общини повинні підпадати під регуляцію українського права. Воно має бути уніфікованим для всіх. Якщо ви не визнаєте українську юрисдикцію, то вам потрібно буде вказати, хто є вашим безпосереднім керівником”, – зазначив віцепрем’єр.

Він акцентує, що метою законопроєкту є недопущення пригнічення у правах.

“Наше завдання, щоб ніхто не був пригніченим у своєму праві на свободу віросповідання. Це право гарантує наша Конституція. Ходити в той чи інший храм, синагогу – ваше право”, – сказав Резніков.

Нагадаємо, 20 грудня 2018 року народні депутати підтримали законопроект про перейменування Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). У той же день документ підписав спікер Парламенту Андрій Парубій.

18 січня 2019 року 49 депутатів Верховної Ради оскаржили в Конституційному Суді закон, який зобов’язує УПЦ Московського патріархату вказати в своїй назві приналежність до Росії.