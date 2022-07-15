Міністр оборони України Олексій Резінков заявив, що завершити війну в Україні до кінця цього року - абсолютно можливо.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC News Україна.

Посадовець зауважив: кожен українець має розуміти, що повномасштабна війна триває. Триває не лише на передовій, а й по всій Україні.

“Ми живемо в стані серйозної війни. І хто вступив в партію “тих, які завершили війну”, не праві абсолютно. Треба навчитися відновлювати свої економічні ресурси, платити податки, працювати у стані війни”, – наголосив Резніков.

Водночас голова Міноборони вважає цілком реальним твердження, що завершити цю війну можна буде до кінця 2022 року. Однак для цього потрібно, аби союзники України продовжували допомагати та не мали сумніву, що допомагають саме переможцю.

“Вони ж раніше вважали, що ми закінчимо поразкою, за три дні здамо Київ, і тому нам не сильно допомагали, тільки підтримували. Але коли вони повірили, що перемога України – абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги. Тому зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їхньою допомогою – не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій (проти Росії). Це серйозний загальносвітовий проєкт”, – сказав міністр.

Олексій Резніков уточнив, що навіть з військової точки зору це – абсолютно реалістичний план, який передбачає, щонайменше, звільнення територій України, які були окуповані росіянами після 24 лютого 2022 року.

Щодо нещодавньої заяви про те, що президент України Володимир Зеленський дав наказ почати деокупацію південної частини України і для цього зібрати мільйонну армію, Резніков пояснив, що його не так зрозуміли.

За його словами, під час інтерв’ю британській газеті The Times сталось непорозуміння, адже він мав на увазі, що в Україні вже є мільйонна армія, а не те, що її потрібно зібрати.

Резніков також розповів, що немає конкретного наказу президента почати деокупацію виключно південних регіонів:

“Є конкретний наказ президента генеральному штабу готувати плани про деокупацію всієї України, включно з територіями, окупованими з 2014 року. Конкретний наказ. А далі вже, з точки зору пріоритезації планів – військові, виходячи з можливостей, повинні запропонувати цей (план)…”, – сказав міністр оборони.

Він додав, що Україна ніколи не приховувала свого плану щодо повернення всіх окупованих територій, зокрема Криму, Донеччини та Луганщини. Проте для цього потрібні ресурси, про що Україна відкрито говорить західним партнерам.

“Вони знають наші плани. І допомагають нам, розуміючи, що і коли нам потрібно для того чи іншого просування”, – наголосив посадовець.