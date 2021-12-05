Про це він заявив у своєму інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.
Міністр оборони попередив союзників, що зараз необхідні кроки для стримування президента Росії Володимира Путіна від вторгнення, оскільки після початку повномасштабної війни “буде вже занадто пізно”.
Олексій Резніков заявив, що помітив розкол у військовому альянсі НАТО щодо того, як далеко зайти у підтримці України. За його словами, Канада, США та Великобританія були більш готові кинути виклик агресивній поведінці пана Путіна, тоді як такі країни, як Німеччина та Франція, вагалися, оскільки були стурбовані збереженням своїх економічних відносин з Росією.
За словами Резнікова, в України зараз спостерігається нестача зенітних ракет, сучасних військових літаків і морських суден, а також обладнання для електронних перешкод – і на допомогу з цим він чекає від союзників. Військова підтримка має надаватися разом з новими економічними санкціями, спрямованими проти особистих активів пана Путіна та його найближчого оточення, сказав міністр оборони.
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