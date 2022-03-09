Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, інколи це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат.

Внаслідок цього Україна може зазнати збитків, яких можна уникнути.

“Усю інформацію, яку можна буде оприлюднити за погодженням з партнерами, ми обов’язково і своєчасно оприлюднимо”, — наголосив Резніков.

Він зауважив, що ворог не повинен знати, чого йому очікувати. Це має бути для нього “неприємним сюрпризом”.

  • Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко закликав країни Заходу надати Україні більше зброї: літаки, “Джевеліни” та “Байрактари”.
  • Також міністр оборони Данії Мортен Бедсков заявив, що Данія допомагає Україні з військовим озброєнням. За його словами, до України уже відправлено близько 2700 протитанкових ракет, і Данія готова допомагати й надалі.
  • Нагадаємо, Генштаб ЗСУ опублікував перелік держав та заяв їхніх лідерів, які підтримали Україну наданням зброї в ході російсько-української війни.