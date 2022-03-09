Міністр оборони України Олексій Резніков закликав громадян не публікувати інформацію з неофіційних джерел щодо постачання зброї нашій державі.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, інколи це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат.

Внаслідок цього Україна може зазнати збитків, яких можна уникнути.

“Усю інформацію, яку можна буде оприлюднити за погодженням з партнерами, ми обов’язково і своєчасно оприлюднимо”, — наголосив Резніков.

Він зауважив, що ворог не повинен знати, чого йому очікувати. Це має бути для нього “неприємним сюрпризом”.