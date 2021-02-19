Covid-19 Україна

оновлено 18.02.2021 о 23:02

Всього:

1287141 (+6237)

Хворіють:

128169 (+6237)

Вилікувались:

1134120 (+5225)

Померло:

24852 (+163)

19 лютого

00:31 Зімбабве випередила Україну: у африканській країні стартувала вакцинація від COVID-19
00:17 Резніков запевнив, що Україна не відмовиться від роботи у ТКГ. Днями Кравчук натякав на зворотне

18 лютого

23:44 Порошенко заявив, що спроба закриття «Прямого» стане точкою неповернення для Зеленського
22:12 Техаський сенатор Круз попрямував на мексиканський курорт, поки штат потерпає від потужної бурі
21:53 З 19 лютого в Україні очікується потепління
21:39 «Адаптивний карантин»: стало відомо, як працюватимуть школи й дитсадки в «червоних» зонах
21:29 Порошенко з послом Великої Британії обговорили законопроєкти щодо боротьби з пропагандою РФ і колабораціонізмом
20:49 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 18 лютого
20:11 Журнал Time назвав найперспективніших зірок 2021 року
20:04 У Техасі подав у відставку мер, який написав: «Тільки сильні виживуть» під час смертельної зимової бурі
19:43 Тім Бертон зніме для Netflix серіал про Венсдей Аддамс
19:31 «Укрзалізниця» призначила вісім нових поїздів до 8 березня
19:22 Facebook позначатиме повідомлення про зміну клімату, але поки що лише у Великій Британії
19:11 Кортні Кокс виконала культову пісню з серіалу «Друзі» на піаніно: відео
18:41 «1+1 media» заявив, що не має інформації про перевірку телеканалу з боку СБУ
18:33 Демі Ловато перенесла три інсульти і серцевий напад після передозування
Ексклюзив
17:50 «Закон не проїде»: як «слуги народу» пільги для «євробляхерів» обговорювали, – фото
Ексклюзив
17:45 У Києві відкрився фестиваль гігантських китайських ліхтарів: яскраві фото
Партнерський матеріал
17:05 Над ВДНГ у Києві відбудеться найбільший у Європі зимовий фестиваль повітряних куль
16:41 У Фінляндії виявили новий штам COVID-19
Ексклюзив
16:39 У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні: фото
16:36 У Великій Британії добровольців навмисно інфікують коронавірусом для досліджень
16:26 Новою очільницею оргкомітету Олімпіади в Токіо стане колишня спортсменка Сейко Хасімото
15:57 «Маккабі» – «Шахтар»: де і коли дивитися онлайн-трансляцію матчу
15:48 Фінансова війна: на лідера Reddit-інвесторів подали до суду

Резніков запевнив, що Україна не відмовиться від роботи у ТКГ. Днями Кравчук натякав на зворотне

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що Україна не відмовлятиметься від формату "Мінську". 

П’ятниця, 19 лютого 2021, 00:17

Про це йшлося в етері шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

“Відходити від Мінська українська влада не буде і не планує, тому що це зобов’язання політико-дипломатичне, яке було взято у 2014-му і подовжено у 2015 роках”, — сказав він.

Резніков зазначив, що на цьому наполягають партнери України.

“І на цьому наполягають наші партнери, в першу чергу — за “нормандським форматом”, Німеччина і Франція. Вони застерігають, щоб ми трималися єдиного на сьогодні робочого логістичного майданчика — Тристоронньої контактної групи, яка була народжена “нормандським форматом”, — додав віцепрем’єр.

Водночас Резніков повторив позицію України щодо того, що Мінські домовленості мають бути переглянуті.

Нагадаємо, 17 лютого в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Росія блокувала роботу, а голова делегації України Леонід Кравчук, згідно з повідомленням пресслужби делегації, заявив, що Україна продовжуватиме консультації “лише у разі, якщо вони матимуть дієвий практичний сенс”.

Додаткових роз’яснень щодо того, чи можна цю заяву розуміти як готовність України припинити роботу в групі у разі подальшого блокування перемовин російською стороною, не надано.

  • У четвер, 21 січня, відбулося перше в  поточному році засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. Участь вперше взяв заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Про підсумки засідання — в матеріалі.
Теги: Олексій Резніков, Тристороння контактна груп, Мінські домовленості, Олексій Резніков

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook