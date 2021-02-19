Резніков запевнив, що Україна не відмовиться від роботи у ТКГ. Днями Кравчук натякав на зворотне

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що Україна не відмовлятиметься від формату "Мінську".

Про це йшлося в етері шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

“Відходити від Мінська українська влада не буде і не планує, тому що це зобов’язання політико-дипломатичне, яке було взято у 2014-му і подовжено у 2015 роках”, — сказав він.

Резніков зазначив, що на цьому наполягають партнери України.

“І на цьому наполягають наші партнери, в першу чергу — за “нормандським форматом”, Німеччина і Франція. Вони застерігають, щоб ми трималися єдиного на сьогодні робочого логістичного майданчика — Тристоронньої контактної групи, яка була народжена “нормандським форматом”, — додав віцепрем’єр.

Водночас Резніков повторив позицію України щодо того, що Мінські домовленості мають бути переглянуті.

Нагадаємо, 17 лютого в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Росія блокувала роботу, а голова делегації України Леонід Кравчук, згідно з повідомленням пресслужби делегації, заявив, що Україна продовжуватиме консультації “лише у разі, якщо вони матимуть дієвий практичний сенс”.

Додаткових роз’яснень щодо того, чи можна цю заяву розуміти як готовність України припинити роботу в групі у разі подальшого блокування перемовин російською стороною, не надано.