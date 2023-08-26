Якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то він подає у відставку.

Якщо ж це виявиться брехнею, тоді, пропонує Резніков, нардеп Анастасія Радіна йде зі своєї посади, а журналіст Української правди Михайло Ткач йде з видання і на три роки припиняє займатися журналістикою.

Арбітрами в цьому парі Олексій Резніков запрошує Комітет з депутатської етики ВРУ і Комісію журналістської етики. Міністр також пообіцяв надати «всі документи, докази, факти і матеріали», що стосуються справи, щоб переможець спору був очевидний.