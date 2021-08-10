Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Урядова делегація наразі перебуває в США з робочим візитом. Зокрема, відбулася зустріч із Гленом Говардом — керівником Фонду Джеймстауну.

Ця некомерційна організація була заснована у 1980-х вихідцями з СРСР. Наразі її місія — інформувати і просвіщати політиків про події та тенденції, які можуть мати стратегічне значення для Сполучених Штатів. Останні роки аналітичний центр особливу увагу приділяє Китаю, Росії та глобальному тероризму.

Під час зустрічі співрозмовники зосередилися на питаннях російської агресії і тенденції розвитку ситуації, будівництві газопроводу “Північний потік – 2” у контексті російської загрози, перемовин в рамках “нормандського формату” та консультацій у Тристоронній контактній групі. Обговорили і роль США в цих питаннях.

Резніков виступив за розгортання американських сил протиповітряної оборони (ППО) на території України.

“Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани. Зараз те саме відбувається з “Північним потоком-2”. Три країни Балтії опиняться під страшенним тиском. Так само під прямою загрозою опинилась Польща. Для України та країн Балтії – це майже гарантована ескалація, а для решти Європи – тотальна залежність у майбутньому і гарантований шантаж.

Я переконаний, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проект, і не допустити його запуску. Важливим є розширення безпекового пакету для України. У першу чергу – за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє“, — заявив віцепрем’єр.