Міністр оборони України Олексій Резніков на спільній пресконференції з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем в Одесі обговорили питання посилення ППО та допомоги у гуманітарному розмінуванні.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Як зазначається, міністри оборони України та Хорватії обговорили питання посилення спроможностей Сил оборони України та їх підтримки з боку хорватського уряду. Зокрема, розглядалася можливість посилення спроможностей української протиповітряної оборони та допомоги у питаннях гуманітарного розмінування.

“Хорватія має фантастичний досвід розмінування, тому займається цим понад 25 років. Національний Центр розмінування Хорватії має дуже потужну експертизу, тому ми проговорювали, в тому числі й можливість підготовки наших інструкторів для проведення гуманітарного розмінування наших земель і водної поверхні”, – пояснив Резніков.

Також він підкреслив, що Хорватія з перших днів повномасштабного вторгнення є свідомим союзником України, оскільки хорватам дуже близький біль українців з огляду на пережиту війну, в якій вони також відстоювали власну незалежність та свободу.

Додамо, що 29 березня міністр оборони Хорватії Маріо Баножич висловив підтримку у боротьбі українського народу за волю та європейське майбутнє, зауваживши, що країна розглядає можливість передачі Україні гвинтокрили Мі-8.

Крім того, Уряд Хорватії планує надати Україні майже 3 мільйони євро. Кошти залучать для придбання машин для розмінування.