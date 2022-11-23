П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прокоментував ухвалення Європарламентом резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму й заявив, що це символічне рішення на шляху до повної міжнародної ізоляції режиму Путіна.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Резолюція Європарламенту про визнання Росії країною-спонсором тероризму – важливе, правильне та символічне рішення на шляху до повної міжнародної ізоляції путінського режиму, до розірвання політичних, економічних та правових зв’язків цивілізованого світу з країною-агресором”, – зазначив Петро Порошенко.

Він також зауважив, що резолюцію ухвалено абсолютною більшістю голосів в залі Європарламенту. Крім того, п’ятий президент України переконаний, що терористичний статус Росії має значно полегшити схвалення Європейським Союзом наступних пакетів санкцій, адже карати спонсора тероризму та терористичний режим не тільки “морально легше, але і морально зобов’язує”.

Лідер партії “Європейська Солідарність” нагадав, що його партія активно просувала це питання через міжпартійні канали комунікації, зокрема, з партнерами з Європейської народної партії.

“Вдячний за підтримку наших ідей та пропозицій. Тепер справа за урядами держав-членів ЄС, бо саме їхні рішення матимуть відповідні правові руйнівні наслідки для злочинного путінського режиму”, – підсумував Петро Порошенко.

Зазначимо, що сьогодні, 23 листопада, Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Більшість європарламентарів її підтримали.

Резолюцію підтримали 494 європарламентарі. Ще 58 були проти, а 44 – утрималися від голосування. Європейська народна партія (ЄНП) закликала ЄС розробити правову базу, яка забезпечить запровадження санкцій проти РФ.