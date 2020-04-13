Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця розповів про значення рішень Генеральної Асамблеї ООН в міжнародних трибуналах проти Росії.

Про це Кислиця розповів в інтерв’ю агентству “РБК-Україна”.

“Резолюції Генасамблеї по територіальній цілісності, по правам людини в Криму, про мілітаризацію Криму стали частиною доказової і системоутворюючої бази для міжнародних трибуналів. Коли війна закінчиться, ці питання дуже довго, десятками років, будуть знаходитися в судовій площині. Тому що коли закінчаться суди в Гаазі, продовжаться суди в Страсбурзі, в ЄСПЛ. І посилання на рішення Генасамблеї, посилання на те, що Росія, на думку ООН, є окупантом, буде частиною доказової бази”, – говорить він.

Кислиця підкреслив, що рішення Радбезу ООН є обов’язковими для виконання.

“І на підставі цих рішень існують санкційні режими, операції з підтримання миру, інші речі, які потрібні для того, щоб у світі хоч якось наводився порядок”, – пояснив він.