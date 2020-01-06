Херсонські правоохоронці після протестних акцій під будівлею поліції зустрілися з родиною вбитого напередодні місцевого жителя.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Херсонської області.

Як повідомлялося раніше, 4 січня в місті Каховка пройшли акції протесту під будівлею поліції. Вони були пов’язані з резонансним вбивством місцевого жителі. На думку родичів загиблого, поліція могла приховати деякі деталі злочину, оскільки до вбивства може бути причетний правоохоронець.

У понеділок, 6 січня, правоохоронці провели спільне нараду з родичами загиблого чоловіка.

“Сама зустріч була організована з метою неупередженого та всебічного розслідування справи. Обговорені питання стосувались забезпечення належного стану досудового розслідування кримінального провадження.

Представники потерпілої сторони висловили своє бачення даного злочину. Усі слова потерпілих взяті до уваги та будуть ретельно вивчені правоохоронними органами”, — йдеться в повідомленні.