KYIV MEDIA WEEK Global Marathon презентує KMW White Paper – підсумковий документ, у якому систематизовано дослідження найбільших медіаринків світу від Азії до Південної Америки від міжнародних впливових агентств та медіаплатформ The WIT, K7 Media, C21 Media, Ampere Analysis, Prensario International, Glance, аналітику аудіовізуальної індустрії в Україні від експертів MRM та інформаційно-аналітичного видання Media Business Reports (MBR), а також найцікавішу інформацію з експертних дискусій, які відбулися в прямому ефірі 14 вересня в ході KMW 2020.

Для усіх гравців аудіовізуальної сфери KMW White Paper стане гідом актуальними трендами світової аудіовізуальної індустрії, інструментом для формування бізнес-стратегій на наступний рік, джерелом нестандартних ідей для створення й дистрибуції контенту, а також розвитку несподіваних колаборацій як на національному, так і глобальному рівні. 150 сторінок насвіжішої аналітики – цифри, факти та підтверджені дані.

Документ доступний в українській та англійській мовних версіях, його можна отримати безкоштовно, зареєструвавшись на сайті.

Нагадаємо, 14 вересня 2020 року вже вдесяте пройшов найбільший щорічний медіафорум у Східній Європі KYIV MEDIA WEEK Global Marathon. Подія зібрала 36 представників найвідоміших міжнародних медіакомпаній із 23 країн світу, які поділилися своїм унікальним досвідом ексклюзивно із глядачами KMW. Форум проходив онлайн – 9 годин прямого ефіру, 10 регіональних аналітичних секцій та 3 inspiration talks за участі зірок індустрії контенту. KMW зібрав рекордну кількість учасників – майже 3000 глядачів із 52 країн світу зареєструвалися для перегляду трансляції.

KYIV MEDIA WEEK Global Marathon організовано компанією MRM за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатись з думкою авторів.

Секції, присвячені європейському регіону, підготовлено за підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю організаторів і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Media Business Reports (MBR) є головним інформаційно-аналітичним партнером KMW Global Marathon та платформою онлайн-трансляції форуму.

Генеральний партнер KMW – Канал «Україна».

Більше про форум дізнайтесь на сайті https://kyivmediaweek2020.com/, стежте за нашими новинами у Facebook, Instagram та Telegram.

Довідково:

Міжнародний форум KYIV MEDIA WEEK (далі – KMW) – найбільший медіафорум Центральної та Східної Європи, головна медійна подія в Україні, що об’єднує міжнародний ринок контенту та ряд ексклюзивних B2B заходів. KMW проводиться щорічно в Києві з 2011 року і є платформою для продуктивного спілкування ключових гравців медіабізнесу країн нашого регіону зколегами та партнерами з усього світу: щороку KMW збирає учасників з більш ніж 35 країн світу. У 2020-му році форум відбудеться в онлайн форматі у зв’язку із карантинними обмеженнями.

Сайт: kyivmediaweek.com

Facebook: https://www.facebook.com/kyivmediaweek/

Media Resources Management — перша в Україні консалтингова компанія, яка з 2005 року надає комплексні послуги у сфері аудіовізуальної індустрії та медіа, дотримуючись найвищих світових стандартів. Сфери компетенції MRM: управління медіапроєктами, комплексний консалтинг в медіагалузі, маркетингові дослідження, медійна бізнес-аналітика, фандрайзинг, GR, інформаційно-аналітична періодика, організація міжнародних заходів, комплексний супровід для виходу на міжнародний ринок, галузеві ЗМІ, публікація спеціалізованої професійної літератури, освітні проєкти, B2B івент-менеджмент, розвиток теле- і кіноіндустрії в Україні та країнах СНД, а також представництво інтересів локального медіаринку на міжнародному рівні.

Cайт: mrm.ua

Facebook: https://www.facebook.com/mediaresourcesmanagement/

Media Business Reports (MBR) – головний інформаційно-аналітичний партнер KYIV MEDIA WEEK Global Marathon та платформою онлайн-трансляції форуму. Інформаційно-аналітичне видання про медіабізнес та аудіовізуальну індустрію MBR – проєкт компанії Media Resources Management, що працює з вересня 2019 року. Основою для створення MBR стали три попередніх видавничих проєкти компанії: Content Report; «МедиаНяня», Media Business Reports. MBR проводить постійний моніторинг глобального та регіонального ринку кіно і телебачення, відстежує знакові події, надає зважену аналітику та є авторитетним фаховим джерелом актуальної інформації в індустрії.

Cайт: mbr.com.ua

Facebook: https://www.facebook.com/mbr.com.ua/

Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 р. як нова модель надання на конкурсних засадах державної підтримки та промоції ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. Діяльність Фонду, відповідно до чинного законодавства, є невід’ємною частиною політики і визначених пріоритетів діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України.

Cайт: https://ucf.in.ua

Facebook: https://www.facebook.com/ucf.ua/