Результати опитування “України 24” та “Студії Савіка Шустера” презентували в етері шоу “Ніч виборів з Савіком Шустером”.

Вибори мера Харкова

За результатами опитування, другий тур виборів у Харкові може не відбутися — понад 50% голосів, і, відповідно, перемогу здобуває чинний міський голова Геннадій Кернес.

  • Геннадій Кернес, “БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ” 57.90
  • Олександр Фельдман, “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” 12.12
  • Олексій Кучер, “СЛУГА НАРОДУ” 11.98
  • Олег Абрамичев, “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” 6.23
  • Ігор Черняк, “БЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!” 4.51
  • Олександра Нарижна, “ГОЛОС” 2.36
  • Микита Соловйов, “ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА” 1.20
  • Денис Ярославський, самовисування 0.99
  • Сергій Кушнарьов, “Перемога Пальчевського” 0.70
  • Ігор Приходько, ВО “Батьківщина” 0.53
  • Ірина Денисова, “ЗА МАЙБУТНЄ” 0.46
  • Наталія Пилипенко, самовисування 0.42
  • Валерій Безлепкін, самовисування 0.35
  • Георгій Лаговський, “УДАР ВІТАЛІЯ КЛИЧКА” 0.25

Вибори до міськради

Бар’єр 5%, відповідно до екзитполів, подолали 6 партій:

  • “Блок Кернеса – Успішний Харків!” — 39.52
  • “Опозиційна платформа – За життя” — 16.99
  • “Слуга народу” —  12.39
  • “Європейська Солідарність” — 9.17
  • “Партія Шарія” — 6.41
  • “Блок Світличної – Разом!” — 5.42

Інші набрали близько 2% і менше.