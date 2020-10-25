Вибори мера Харкова

За результатами опитування, другий тур виборів у Харкові може не відбутися — понад 50% голосів, і, відповідно, перемогу здобуває чинний міський голова Геннадій Кернес.

Геннадій Кернес, “БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ” 57.90

Олександр Фельдман, “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” 12.12

Олексій Кучер, “СЛУГА НАРОДУ” 11.98

Олег Абрамичев, “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” 6.23

Ігор Черняк, “БЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!” 4.51

Олександра Нарижна, “ГОЛОС” 2.36

Микита Соловйов, “ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА” 1.20

Денис Ярославський, самовисування 0.99

Сергій Кушнарьов, “Перемога Пальчевського” 0.70

Ігор Приходько, ВО “Батьківщина” 0.53

Ірина Денисова, “ЗА МАЙБУТНЄ” 0.46

Наталія Пилипенко, самовисування 0.42

Валерій Безлепкін, самовисування 0.35

Георгій Лаговський, “УДАР ВІТАЛІЯ КЛИЧКА” 0.25

Вибори до міськради

Бар’єр 5%, відповідно до екзитполів, подолали 6 партій:

“Блок Кернеса – Успішний Харків!” — 39.52

“Опозиційна платформа – За життя” — 16.99

“Слуга народу” — 12.39

“Європейська Солідарність” — 9.17

“Партія Шарія” — 6.41

“Блок Світличної – Разом!” — 5.42

Інші набрали близько 2% і менше.