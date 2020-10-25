Результати опитування “України 24” та “Студії Савіка Шустера” презентували в етері шоу “Ніч виборів з Савіком Шустером”.
Вибори мера Харкова
За результатами опитування, другий тур виборів у Харкові може не відбутися — понад 50% голосів, і, відповідно, перемогу здобуває чинний міський голова Геннадій Кернес.
- Геннадій Кернес, “БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ” 57.90
- Олександр Фельдман, “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” 12.12
- Олексій Кучер, “СЛУГА НАРОДУ” 11.98
- Олег Абрамичев, “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” 6.23
- Ігор Черняк, “БЛОК СВІТЛИЧНОЇ РАЗОМ!” 4.51
- Олександра Нарижна, “ГОЛОС” 2.36
- Микита Соловйов, “ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА” 1.20
- Денис Ярославський, самовисування 0.99
- Сергій Кушнарьов, “Перемога Пальчевського” 0.70
- Ігор Приходько, ВО “Батьківщина” 0.53
- Ірина Денисова, “ЗА МАЙБУТНЄ” 0.46
- Наталія Пилипенко, самовисування 0.42
- Валерій Безлепкін, самовисування 0.35
- Георгій Лаговський, “УДАР ВІТАЛІЯ КЛИЧКА” 0.25
Вибори до міськради
Бар’єр 5%, відповідно до екзитполів, подолали 6 партій:
- “Блок Кернеса – Успішний Харків!” — 39.52
- “Опозиційна платформа – За життя” — 16.99
- “Слуга народу” — 12.39
- “Європейська Солідарність” — 9.17
- “Партія Шарія” — 6.41
- “Блок Світличної – Разом!” — 5.42
Інші набрали близько 2% і менше.