Результати опитування “України 24” та “Студії Савіка Шустера” презентували в етері шоу “Ніч виборів з Савіком Шустером”, а “Рейтинг” оприлюднені на сайті групи.

Вибори мера Києва

За даними опитування “України 24” та “Студії Савіка Шустера”, у Києві, ймовірно, буде другий тур виборів, оскільки жоден з кандидатів не отримав понад 50% голосів виборців.

Перша 20-ка виглядає так:

1.   Віталій Кличко, “УДАР Віталія Кличка” — 45.93%
2.   Олександр Попов, “Опозиційна платформа — За життя”— 9.62%
3.   Ірина Верещук, “Слуга народу” — 8.53%
4.   Олексій Кучеренко, ВО “Батьківщина”— 7.82%
5.   Сергій Притула, “Голос” — 7.27%
6.   Андрій Пальчевський, “Перемога Пальчевського” — 4.81%
7.   Ігор Смешко, “Сила і Честь” — 3.73%
8.   Олександр Омельченко, — “Єдність  Олександра Омельченка” 2.69%
9.   Андрій Іллєнко, ВО “Свобода” — 2.48%
10.   Микола Томенко, Громадський рух Миколи Томенка “Рідна країна” — 2.11%
11.   Борислав Береза, “Ека партія Берези” — 1.77%
12.   Юрій Левченко, “Команда Левченка “Народовладдя” — 1.11%
13.   Сергій Гусовський, “За майбутнє” — 0.58%
14.   Михайло Поживанов, “Радикальна партія Олега Ляшка” — 0.29%
15.   Єгор Фірсов, “Екологічна альтернатива” — 0.26%
16.   Віктор Петрук, “Громадянський рух “Хвиля” — 0.26%
17.   Максим Гольдарб, самовисування 0.24%
18.   Сергій Шахов, “Наш край” — 0.21%
19.   Діана Гранцева, самовисування — 0.21%
20.   Олена Філонова, “Разом сила” — 0.08%

Екзитпол “Рейтингу” також свідчить про те, що жоден кандидат не отримав понад 50% голосів виборців. Перша 10 кандидатів виглядає так:

  • Віталій Кличко, “УДАР Віталія Кличка” — 47,8%
  • Олександр Попов, “Опозиційна платформа — За життя” — 8,6%
  • Сергій Притула, “Голос” — 8,3%
  • Ірина Верещук, “Слуга народу” — 8.0%
  • Олексій Кучеренко, ВО “Батьківщина” — 6,3%
  • Андрій Пальчевський, “Перемога Пальчевського” — 4.5%
  • Ігор Смешко, “Сила і Честь” — 3.4%
  • Олександр Омельченко, “Єдність  Олександра Омельченка” — 2.6%
  • Андрій Іллєнко, ВО “Свобода” — 2.2%
  • Микола Томенко, Громадський рух Миколи Томенка “Рідна країна” — 2.2%

Вибори до міськради

За даними опитування “Україна 24” та “Студії Савіка Шустера”, лідерують такі 5 партій:

  • “Удар” — 19,74%
  • “Європейська Солідарність” — 17,76%
  • “Слуга народу” — 10,28%
  • “Батьківщина” — 8,61%
  • “Опозиційна платформа — За життя” — 7,77%

Екзит-пол “Рейтингу” свідчить про те, що бар’єр у 5% подолали 7 партій:

  • “Удар” — 21,3%
  • “Європейська Солідарність” — 18%
  • “Слуга народу” — 9,5%
  • “Голос” — 7,2%
  • “Єдність Олександра Омельченка” — 6,8%
  • “Опозиційна платформа — За життя” — 6,7%
  • “Батьківщина” — 6,6%