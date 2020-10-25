Результати опитування “України 24” та “Студії Савіка Шустера” презентували в етері шоу “Ніч виборів з Савіком Шустером”, а “Рейтинг” оприлюднені на сайті групи.
Вибори мера Києва
За даними опитування “України 24” та “Студії Савіка Шустера”, у Києві, ймовірно, буде другий тур виборів, оскільки жоден з кандидатів не отримав понад 50% голосів виборців.
Перша 20-ка виглядає так:
1. Віталій Кличко, “УДАР Віталія Кличка” — 45.93%
2. Олександр Попов, “Опозиційна платформа — За життя”— 9.62%
3. Ірина Верещук, “Слуга народу” — 8.53%
4. Олексій Кучеренко, ВО “Батьківщина”— 7.82%
5. Сергій Притула, “Голос” — 7.27%
6. Андрій Пальчевський, “Перемога Пальчевського” — 4.81%
7. Ігор Смешко, “Сила і Честь” — 3.73%
8. Олександр Омельченко, — “Єдність Олександра Омельченка” 2.69%
9. Андрій Іллєнко, ВО “Свобода” — 2.48%
10. Микола Томенко, Громадський рух Миколи Томенка “Рідна країна” — 2.11%
11. Борислав Береза, “Ека партія Берези” — 1.77%
12. Юрій Левченко, “Команда Левченка “Народовладдя” — 1.11%
13. Сергій Гусовський, “За майбутнє” — 0.58%
14. Михайло Поживанов, “Радикальна партія Олега Ляшка” — 0.29%
15. Єгор Фірсов, “Екологічна альтернатива” — 0.26%
16. Віктор Петрук, “Громадянський рух “Хвиля” — 0.26%
17. Максим Гольдарб, самовисування 0.24%
18. Сергій Шахов, “Наш край” — 0.21%
19. Діана Гранцева, самовисування — 0.21%
20. Олена Філонова, “Разом сила” — 0.08%
Екзитпол “Рейтингу” також свідчить про те, що жоден кандидат не отримав понад 50% голосів виборців. Перша 10 кандидатів виглядає так:
- Віталій Кличко, “УДАР Віталія Кличка” — 47,8%
- Олександр Попов, “Опозиційна платформа — За життя” — 8,6%
- Сергій Притула, “Голос” — 8,3%
- Ірина Верещук, “Слуга народу” — 8.0%
- Олексій Кучеренко, ВО “Батьківщина” — 6,3%
- Андрій Пальчевський, “Перемога Пальчевського” — 4.5%
- Ігор Смешко, “Сила і Честь” — 3.4%
- Олександр Омельченко, “Єдність Олександра Омельченка” — 2.6%
- Андрій Іллєнко, ВО “Свобода” — 2.2%
- Микола Томенко, Громадський рух Миколи Томенка “Рідна країна” — 2.2%
Вибори до міськради
За даними опитування “Україна 24” та “Студії Савіка Шустера”, лідерують такі 5 партій:
- “Удар” — 19,74%
- “Європейська Солідарність” — 17,76%
- “Слуга народу” — 10,28%
- “Батьківщина” — 8,61%
- “Опозиційна платформа — За життя” — 7,77%
Екзит-пол “Рейтингу” свідчить про те, що бар’єр у 5% подолали 7 партій:
- “Удар” — 21,3%
- “Європейська Солідарність” — 18%
- “Слуга народу” — 9,5%
- “Голос” — 7,2%
- “Єдність Олександра Омельченка” — 6,8%
- “Опозиційна платформа — За життя” — 6,7%
- “Батьківщина” — 6,6%