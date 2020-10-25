Стали відомі результати екзитполів проведених під час місцевих виборів у Києві телеканалом "Україна 24" разом зі "Студією Савіка Шустера" та Соціологічною групою "Рейтинг".

Результати опитування “України 24” та “Студії Савіка Шустера” презентували в етері шоу “Ніч виборів з Савіком Шустером”, а “Рейтинг” оприлюднені на сайті групи.

Вибори мера Києва

За даними опитування “України 24” та “Студії Савіка Шустера”, у Києві, ймовірно, буде другий тур виборів, оскільки жоден з кандидатів не отримав понад 50% голосів виборців.

Перша 20-ка виглядає так:

1. Віталій Кличко, “УДАР Віталія Кличка” — 45.93%

2. Олександр Попов, “Опозиційна платформа — За життя”— 9.62%

3. Ірина Верещук, “Слуга народу” — 8.53%

4. Олексій Кучеренко, ВО “Батьківщина”— 7.82%

5. Сергій Притула, “Голос” — 7.27%

6. Андрій Пальчевський, “Перемога Пальчевського” — 4.81%

7. Ігор Смешко, “Сила і Честь” — 3.73%

8. Олександр Омельченко, — “Єдність Олександра Омельченка” 2.69%

9. Андрій Іллєнко, ВО “Свобода” — 2.48%

10. Микола Томенко, Громадський рух Миколи Томенка “Рідна країна” — 2.11%

11. Борислав Береза, “Ека партія Берези” — 1.77%

12. Юрій Левченко, “Команда Левченка “Народовладдя” — 1.11%

13. Сергій Гусовський, “За майбутнє” — 0.58%

14. Михайло Поживанов, “Радикальна партія Олега Ляшка” — 0.29%

15. Єгор Фірсов, “Екологічна альтернатива” — 0.26%

16. Віктор Петрук, “Громадянський рух “Хвиля” — 0.26%

17. Максим Гольдарб, самовисування 0.24%

18. Сергій Шахов, “Наш край” — 0.21%

19. Діана Гранцева, самовисування — 0.21%

20. Олена Філонова, “Разом сила” — 0.08%

Екзитпол “Рейтингу” також свідчить про те, що жоден кандидат не отримав понад 50% голосів виборців. Перша 10 кандидатів виглядає так:

Віталій Кличко, “УДАР Віталія Кличка” — 47,8%

Олександр Попов, “Опозиційна платформа — За життя” — 8,6%

Сергій Притула, “Голос” — 8,3%

Ірина Верещук, “Слуга народу” — 8.0%

Олексій Кучеренко, ВО “Батьківщина” — 6,3%

Андрій Пальчевський, “Перемога Пальчевського” — 4.5%

Ігор Смешко, “Сила і Честь” — 3.4%

Олександр Омельченко, “Єдність Олександра Омельченка” — 2.6%

Андрій Іллєнко, ВО “Свобода” — 2.2%

Микола Томенко, Громадський рух Миколи Томенка “Рідна країна” — 2.2%

Вибори до міськради

За даними опитування “Україна 24” та “Студії Савіка Шустера”, лідерують такі 5 партій:

“Удар” — 19,74%

“Європейська Солідарність” — 17,76%

“Слуга народу” — 10,28%

“Батьківщина” — 8,61%

“Опозиційна платформа — За життя” — 7,77%

Екзит-пол “Рейтингу” свідчить про те, що бар’єр у 5% подолали 7 партій: