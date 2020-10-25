Заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов заявив, що результати виборів у Києві будуть відомі не раніше ранку середи, 28 жовтня.

Про це повідомляє рух “Чесно”.

Нілов пояснив, що форма нових бюлетенів ускладнює швидкість підрахунку голосів.

“Форма нових бюлетенів ускладнює швидкість підрахунку голосів, до того ж це вперше. У комісій нема подібного досвіду. Протоколи досить великі і складні для заповнення”, – сказав він.

Зазначимо, що станом на 13:00 явка на місцевих виборах по місту Києву складає приблизно 16 % – це нижче, ніж на парламентських виборах.