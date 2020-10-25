Про це повідомляє рух “Чесно”.

Нілов пояснив, що форма нових бюлетенів ускладнює швидкість підрахунку голосів.

“Форма нових бюлетенів ускладнює швидкість підрахунку голосів, до того ж це вперше. У комісій нема подібного досвіду. Протоколи досить великі і складні для заповнення”, – сказав він.

Зазначимо, що станом на 13:00 явка на місцевих виборах по місту Києву складає приблизно 16 % – це нижче, ніж на парламентських виборах.