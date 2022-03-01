Про це повідомляє американський телеканал CNN.
В етері телеканалу CNN голова партії “Голос” зауважила, що результатом переговорів з Росією стали авіаудари, нанесені по Києву 28 лютого.
“Це сталося оскільки словам президента Росії довіряти не можна”, – сказала політикиня.
28 лютого відбувалися “Мирні переговори”, результатом яких стали важкі авіаудари, які сталися одразу по закінченню перемовин. Зараз авіаудари посилилися. Це було очікувано.
“Я вам підкажу, як вести діалог з Путіним: якщо він каже “я хочу миру”-це варто розуміти як “я відправляю військо, аби вас вбити”. Якщо він каже: “це не мої військові”, це означає: “це мої військові”. І якщо він каже, що він відступає, то насправді його війська лише перегруповуються, аби завдати нового удару”- наголосила Рудик.
Рудик вважає, що найближчими днями Путін захоче “підвищувати ставки”, а відтак може зрости кількість обстрілів. Путін це робитиме для залякування українців, це очікувано.
Також Кіра Рудик висловила припущення, що російська армія намагатиметься оточити Київ: “Ми намагаємося зробити так, аби Путін не зміг перекрити входи та виходи з міста. Саме тут виникає опір”,- резюмувала очільниця “Голосу”
- Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд почав розслідування подій, пов’язаних з вторгненням Російської Федерації на територію України. Серед звинувачень – злочини проти людства.
- 28 лютого, у багатоквартирний житловий будинок в центрі Чернігова влучила ворожа ракета. Внаслідок пожежі постраждала одна жінка. Наразі пожежа ліквідована.
- Раніше український моряк Тарас Остапчук потопив розкішну яхту наближеного до Путіна бізнесмена Олександра Міхеєва на сім мільйонів євро, аби помститись за бомбардування будинку в Києві. Суд Іспанії його виправдав.