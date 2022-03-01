Голова партії "Голос" Кіра Рудик зазначила, що результатом перемовин з Росією щодо припинення вогню стали авіаудари по Києву.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В етері телеканалу CNN голова партії “Голос” зауважила, що результатом переговорів з Росією стали авіаудари, нанесені по Києву 28 лютого.

“Це сталося оскільки словам президента Росії довіряти не можна”, – сказала політикиня.

28 лютого відбувалися “Мирні переговори”, результатом яких стали важкі авіаудари, які сталися одразу по закінченню перемовин. Зараз авіаудари посилилися. Це було очікувано.

“Я вам підкажу, як вести діалог з Путіним: якщо він каже “я хочу миру”-це варто розуміти як “я відправляю військо, аби вас вбити”. Якщо він каже: “це не мої військові”, це означає: “це мої військові”. І якщо він каже, що він відступає, то насправді його війська лише перегруповуються, аби завдати нового удару”- наголосила Рудик.

Рудик вважає, що найближчими днями Путін захоче “підвищувати ставки”, а відтак може зрости кількість обстрілів. Путін це робитиме для залякування українців, це очікувано.

Також Кіра Рудик висловила припущення, що російська армія намагатиметься оточити Київ: “Ми намагаємося зробити так, аби Путін не зміг перекрити входи та виходи з міста. Саме тут виникає опір”,- резюмувала очільниця “Голосу”