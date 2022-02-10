Близько 9 годин тривали перемовини на рівні політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату у Берліні. Україну представляв очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на пряму трансляцію брифінгу.

“Ми наблизилися до рекорду, який був встановлений минулого року в Берліні, коли перемовини тривали 12 годин”, – сказав Єрмак, наголосивши, що ці перемовини також були тривалими, але за потреби вони готові спілкуватися і протягом 24 годин.

Очільник ОП стверджує, всі сторони – Україна, Росія, Німеччина, Франція – підтвердили готовність до перемовин.

Також Андрій Єрмак наголосив, що усі сторони єдині в необхідності розблокування роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Одначе, до підписання якогось спільного документу не дійшли. Єрмак висловив сподівання, що було б добре, якби це трапилося під час наступної зустрічі в Нормандському форматі. Очільник ОП висловив сподівання на зустріч у найкоротші терміни та наголосив, що українська сторона налаштована на конструктивний діалог.

“Сьогодні відбулося як відбулося”, – підбив підсумки Єрмак.

Він додав, що сторони домовилися на виконання Мінських домовленостей і режиму припинення вогню. На наступних зустрічах будуть обговорені гуманітарні питання щодо обміну полоненими та відкриття пунктів КПВВ. Також Єрмак анонсував відвідини канцлера Німеччини Олафа Шольца Україну для перемовин з Володимиром Зеленським. Канцлер відвідає столицю в понеділок, 14 лютого. Підіймуть питання російсько-української війни та деокупації територій.

Андрій Єрмак заявив про готовність перемовин ТКГ в Туреччині, одначе, наразі перемовини відбуваються у форматі відеоконференції.

“Наша головна мета – завершення конфлікту, задля цього ми готові йти на перемовини”, — наголошує очільник ОП.

Він визнав, що є велика кількість розбіжностей і позицій, які потрібно узгоджувати. Але, за словами Єрмака, є “воля” та “бажання домовлятися”.

“Від прогресу в “Нормандському форматі” буде залежати в тому числі деескалація”, – заявив політик. Питання напруженості на кордоні він назвав головним питанням на світовому порядку денному та подякував партнерам за небайдужість щодо українського питання.

Також Андрій Єрмак наголосив на превентивних санкціях, а не санкціях “постфактум”. Він наголосив, що без припинення війни в Україні не може бути Європейської системи безпеки.

Чотиристоронні мирні перемовини в “нормандському форматі” спрямовані на те, аби знайти оптимальне рішення деескалації війни на сході України.

Збройний конфлікт триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і продовжує нарощувати війська поблизу кордонів з Україною.

Довідка. Лідери “нормандської четвірки” – представники України, Німеччини, Франції та РФ. До 26 січня 2022 року країни “нормандської четвірки” проводили зустріч у форматі відеоконференції на рівні голів МЗС у листопаді 2020 року. До цього лідери держав зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.