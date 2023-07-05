5 липня президент Литви Гітанас Науседа запевнив, що за підсумками майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, вдасться домовитися про такі зобов’язання перед Україною, які не розчарують країну, що протистоїть російському вторгненню.

Джерело: LRT

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що у Вільнюсі буде досягнуто домовленості стосовно запрошення країни до НАТО після закінчення війни. В Офісі президента стверджують, що глава держави відмовиться від поїздки до столиці Литви на час саміту, якщо не отримає відповідних сигналів.

Науседа висловив упевненість у тому, що вдасться домовитися про відповідні зобов’язання перед Києвом, попри інтенсивні дискусії між країнами Альянсу.

“Так, справді… деякі питання ще не вирішено, але думаю, що це справа найближчих днів”, – наголосив литовський президент. Науседа також зазначив, що Україна отримає на саміті у Вільнюсі багато, “але не стільки, як вона максимально розраховує”.

За словами президента Литви, деякі країни НАТО приїдуть до Вільнюса із зобов’язаннями надати гарантії безпеки Україні, і вже є домовленість про створення ради Україна-НАТО для посилення інтеграції Києва в Альянс.

Зауважимо, Україна і Північноатлантичний альянс започаткували Раду з управління проєктами Комплексного пакету допомоги, що спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

Станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО, становила 20.

15 червня Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.

Стало відомо, що лідери Італії та Польщі Джорджія Мелоні та Матеуш Моравецький посилили тиск на деяких інших членів НАТО перед майбутнім самітом у Вільнюсі, закликавши до “реальних гарантій безпеки” для України.