За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова від початку створення "Дія.City" до податкового простору для IT-компаній долучилися вже 500 резидентів.

Про це він написав в Telegram.

Як повідомив Федоров, за останній місяць до “Дія.City” приєдналася глобальна ІТ-консалтингова та інжинірингова платформа Avenga з офісами по всьому світу. Український стартап Let’s Enhance, який займається розвитком штучного інтелекту. Один з найбільших в Україні платіжних інтернет-сервісів EasyPay.

Крім того, міністр наголосив, що також активно долучаються edtech-стартапи. Наприклад, Mate Academy, що навчає програмування. Або Nanit Robot, який розробляє edtech-hardware для дітей та дорослих, щоб розвивати креативність та інженерні навички.

“Дякую резидентам за те, що обирають Україну як місце для розвитку та масштабування. Не бояться втілювати масштабні проєкти, створювати нові робочі місця та підсилювати цифрову економіку держави”, – резюмував Федоров.

Варто зазначити, що провідна фінська технологічна компанія Nokia також приєдналася до податкового простору для ІТ-компаній “Дія.City”.

До того ж, зауважимо, що за рік роботи податкового простору для ІТ-компаній “Дія.City” резиденти сплатили понад 4 мільярди гривень податків.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року в Україні з’явилася “Дія.City” для розвитку IT-галузі та оподаткування. Президент Володимир Зеленський оголосив, що до спеціального правового режиму долучаться перші провідні іноземні та українські IT-компанії.

Довідка: Дія.City — це унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні. Тут можна вести бізнес відкрито, вигідно і зручно — як в Естонії, Сінгапурі чи Делавері. Мінцифрі вдалося поєднати комфортні податкові умови з ефективними інструментами, що дозволять компаніям будувати прозору корпоративну структуру, легше залучати іноземні інвестиції, залучати додаткові механізми для захисту нематеріальних активів.