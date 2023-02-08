Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

“Рік тому ми запустили “Дія.City” – унікальний правовий та податковий простір для ІТ-компаній. Ні на день не зупинялись, щоб забезпечувати одні з найкомфортніших податкових умов для ІТ-бізнесу в Європі​​. Проєкт, який об’єднав інноваційний бізнес – від маленьких стартапів до технологічних гігантів”, – розповіли у відомстві.

А також зазначили, що за перший рік до “Дія.City” приєдналось більш ніж 430 резидентів, які сплатили понад 4 млрд гривень податків. Зокрема у компаніях-резидентах “Дія.City” працює понад 35 тисяч спеціалістів.

Крім того, “Дія.City” запропонувала нову екосистему для ведення бізнесу в Україні: можливість будувати прозору корпоративну структуру, залучати іноземні інвестиції та захистити права інтелектуальної власності.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року в Україні з’явилася “Дія.City” для розвитку IT-галузі та оподаткування. Президент Володимир Зеленський оголосив, що до спеціального правового режиму долучаться перші провідні іноземні та українські IT-компанії.

Тоді Зеленський заявив, що від нової функції очікується приріст ВВП України з 4% до 10%, а доходи – до 16,5 мільярда доларів. Першим резидентом стала компанія Revolut, яка представлена у 36 країнах світу та є найдорожчим стартапом у Великій Британії.

Зазначимо, що простір “Дія.City” створили для аутсорсингових компаній, R&D-компаній, продуктових компаній, стартапів тощо. Долучитися до програми можуть фірми, що розробляють, тестують, видають та розповсюджують програмне забезпечення (ПЗ). Зокрема передбачено долучення компаній, які займаються навчанням комп’ютерній грамотності, програмуванням, тестуванням та технічною підтримкою ПЗ. Якщо резиденти розробили і користуються ПЗ для Digital marketing та Ads, тобто реклами, то вони теж можуть скористатися “Дія.City”.

До компаній R&D, тобто тих, що винаходять інноваційні та унікальні рішення, разом з аутсорсинговими фірмами, які передають частину завдань команди або процеси стороннім виконавцям на умовах субпідряду, є певні вимоги. Зокрема щодо питомої ваги доходів, середньої зарплати, кількості працівників та спеціалістів. Для стартапів вимоги існують стосовно річного доходу та терміну реєстрації.