Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Серед подібних “експертів” – колишній морський піхотинець США Брайан Берлетик. Він, як пояснюють в ЦПД, розповідає в англомовному та російськомовному інформаційних сегментах про так званий “сирійський сценарій”, нібито “українські військові вбивають власне населення, щоб підставити РФ і намагаються знизити темпи просування росіян.
У такий спосіб Кремль намагається спотворювати думку людей щодо ситуації на фронті та фіксує нібито досягнуті цілі у війні проти України, аби потім презентувати їх як “докази перемоги”.
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- 15-річний російський спортсмен Артем Северюхін відсвяткував перемогу на Чемпіонаті Європи з картингу нацистським вітанням. Він продемонстрував його під час церемонії нагородження у Португалії.