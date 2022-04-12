РФ веде дезінформаційну кампанію серед країн Заходу поширюючи тези нібито "Україна програє у війні". Для цього використовуються як власні так звані псевдоексперти, так і "прихильники путінського режиму".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Серед подібних “експертів” – колишній морський піхотинець США Брайан Берлетик. Він, як пояснюють в ЦПД, розповідає в англомовному та російськомовному інформаційних сегментах про так званий “сирійський сценарій”, нібито “українські військові вбивають власне населення, щоб підставити РФ і намагаються знизити темпи просування росіян.

У такий спосіб Кремль намагається спотворювати думку людей щодо ситуації на фронті та фіксує нібито досягнуті цілі у війні проти України, аби потім презентувати їх як “докази перемоги”.