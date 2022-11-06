Дослідники ідентифікували серію російських інформаційних операцій, спрямованих на вплив на американські вибори та, ймовірно, підрив підтримки України у війні з росіянами.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Так, користувач Gab, який назвався Норою Беркою, знову з’явився в серпні після річного мовчання на платформі соціальних медіа, перепостивши кілька повідомлень із різко консервативними політичними темами.

Дописи здебільшого паплюжили президента США Джо Байдена та інших відомих демократів. Вони також скаржилися на використання коштів платників податків для підтримки України у її війні проти російських військ, зображуючи українського президента карикатурою прямо з російської пропаганди.

Злиття політичних інтересів не було випадковим.

Згідно з даними групи з кібербезпеки Recorded Future, обліковий запис раніше був пов’язаний з тим самим секретним російським агентством, яке втручалося в президентські вибори 2016 року, а також у 2020 році – Агентством інтернет-досліджень у Санкт-Петербурзі.

Це частина того, що група та інші дослідники визначили як нову, хоча й більш вузько спрямовану, російську спробу напередодні проміжних виборів у США. Мета, як і раніше, — розпалити гнів серед консервативних виборців і підірвати довіру до американської виборчої системи. Цього разу він також, схоже, має на меті підірвати масштабну військову допомогу Україні, яку надає адміністрація Байдена.

“Зрозуміло, що вони намагаються змусити їх припинити допомогу Україні”, — зазначив колишній військовослужбовець армії та співробітник відділу інформаційних операцій Пентагону Алекс Пліцас, який зараз працює в Providence Consulting Group, компанії бізнес-технологій.

Кампанія — з використанням облікових записів, які видають себе за розлючених американців, як-от Нора Берка — додала масла в найбільш розбіжні політичні та культурні питання в країні сьогодні.

Вони спеціально націлилися на кандидатів від Демократичної партії в найбільш суперечливих перегонах, включаючи місця в Сенаті в Огайо, Арізоні та Пенсільванії, розраховуючи, що республіканська більшість у Сенаті та Палаті представників може допомогти російським військовим зусиллям.

Кампанії показують не лише те, наскільки американська політична система залишається вразливою до іноземних маніпуляцій, але й те, як розповсюджувачі дезінформації еволюціонували та адаптувалися до зусиль основних платформ соціальних медіа з видалення або применшування неправдивого чи оманливого контенту.

Минулого місяця Федеральне бюро розслідувань і Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури випустили тривожне попередження про загрозу поширення дезінформації через “медіа-канали темної мережі, онлайн-журнали, додатки для обміну повідомленнями, підроблені веб-сайти, електронні листи, текстові повідомлення та підроблені онлайн-персони”. Зокрема, дезінформація може включати заяви про те, що дані або результати голосування були зламані або скомпрометовані.

Агентства закликали не лайкати, не обговорювати та не ділитися публікаціями в Інтернеті з невідомих або недовірливих джерел. Вони не назвали конкретних зусиль, але платформи соціальних мереж і дослідники, які відстежують дезінформацію, нещодавно виявили різноманітні кампанії РФ, Китаю та Ірану.

Recorded Future та дві інші дослідницькі компанії соціальних медіа, Graphika та Mandiant, знайшли низку російських кампаній, які звернулися до Gab, Parler, Getter та інших нових платформ, які пишаються створенням немодерованих просторів в ім’я свободи слова.

Це набагато менші кампанії, ніж під час виборів 2016 року, коли неавтентичні облікові записи охопили мільйони виборців у всьому політичному спектрі у Facebook та інших основних платформах. Однак, за словами дослідників, ці спроби є не менш згубними для охоплення вразливих користувачів, які можуть допомогти досягти російських цілей.

“Аудиторія набагато менша, ніж у ваших інших традиційних соціальних мережах”, — наголосив Браян Лістон, старший аналітик із розвідки Recorded Future, який ідентифікував обліковий запис Нори Берки. “Але ви можете залучати аудиторію до більш цілеспрямованих операцій впливу, тому що ті, хто користується цими платформами, як правило, є американськими консерваторами, які, можливо, більше сприймають конспірологічні твердження”.

Багато облікових записів, які виявили дослідники, раніше використовувалися новинним агентством, яке називало себе Newsroom for American and European Based Citizens. Раніше це видання пов’язували з російськими інформаційними кампаніями, зосередженими навколо Агентства інтернет-досліджень.

Схоже, мережа відтоді розпалася, і багато пов’язаних з нею облікових записів у соціальних мережах припинили роботу після того, як їх публічно ідентифікували під час виборів 2020 року. Облікові записи знову стали активними в серпні та вересні, викликані до дії, як сплячі клітини.

Обліковий запис Нори Берки на Gab має багато характеристик неавтентичного користувача, пояснив Лістон. Немає зображення профілю чи ідентифікаційних біографічних деталей.

Обліковий запис, який має понад 8000 підписників, публікує повідомлення виключно на політичні теми — не лише в одному штаті, а по всій країні — і часто поширює неправдиві або оманливі пости. Більшість із них не викликають зацікавленості, але нещодавня публікація про ФБР отримала 43 відповіді та 11 відповідей і була перепублікована 64 рази.

З вересня обліковий запис неодноразово ділився посиланнями на раніше невідомий веб-сайт — selectiontruth.net — який, за словами Recorded Future, майже напевно був пов’язаний з російською кампанією.

Найперші публікації Electiontruth.net датуються лише 5 вересня. Відтоді він майже щодня публікував статті, в яких висміював президента Байдена та відомих кандидатів від Демократичної партії, одночасно критикуючи політику щодо раси, злочинності та статі, яка, на її думку, руйнувала Сполучені Штати.

Своєю чергою, Graphika виявила серію карикатур, які з’явилися на Gab, Gettr, Parler і дискусійному форумі patriots.win. Карикатури художника на прізвисько “Шміц” зневажали демократів у найважчій боротьбі за Сенат і губернатора.

Один, спрямований на темношкірого сенатора Рафаеля Ворнока з Джорджії, використовував расистські мотиви. Інший неправдиво стверджував, що Тім Раян, кандидат у Сенат від Демократичної партії в Огайо, звільнить із в’язниці “всіх розповсюджувачів фентанілу та торговців наркотиками”.

За даними Graphika, мультфільми мало залучили й не поширилися вірусно на інших платформах.

Постійною темою нових зусиль РФ є аргумент про те, що Сполучені Штати за президента Байдена витрачають гроші, підтримуючи Україну в її опорі російському вторгненню, яке почалося в лютому.

Усі статті мають псевдоніми, як-от Ендрю Дж, Truth4Ever і Лаура. За словами Лістона, домен веб-сайту було зареєстровано за допомогою облікових записів Bitcoin.

“Оскільки американці робітничого класу намагаються дозволити собі їжу, газ і знайти дитячі суміші, Джо Байден хоче витратити ще 13,7 мільярда доларів на допомогу Україні”, — йдеться в обліковому записі фейкової Берки.

Не випадково ця публікація повторила тему, яка набула популярності серед республіканських законодавців і виборців, які поставили під сумнів доставку зброї та іншу військову допомогу.

“Не секрет, що республіканці — значна частина республіканців — сумніваються, чи варто нам підтримувати те, що називають іноземними авантюрами чи чиїмось конфліктом”, — зазначив старша директорка Лабораторії цифрової криміналістики Атлантичної ради Грем Брукі, яка також відстежувала операції іноземного впливу.

Брукі назвала відновлені облікові записи “рецидивістською поведінкою”.

Як і раніше, може бути важко виміряти точний вплив цих акаунтів на виборців. Як мінімум, вони сприяють тому, що Едвард П. Перес, член правління Інституту OSET, позапартійної організації безпеки виборів, назвав “виробленим хаосом” у політичному житті країни.

У той час як росіяни в минулому прагнули створити велику кількість підписників для своїх неавтентичних облікових записів на основних платформах, сьогоднішні кампанії можуть бути меншими, але все ж досягти бажаного ефекту — частково тому, що розбіжності в американському суспільстві вже є таким благодатним ґрунтом для дезінформації, прокоментував Едвард П. Перес.