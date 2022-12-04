Про це заявив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин у Twitter.

У межах цієї діяльності виявляють також спроби поширення брехні про українців та їхню присутність у Польщі, маніпулювання обставинами різних подій чи поширення інсинуацій. Мета цих дій – змусити поляків відмовитися від підтримки України.

Жарин наголосив, що для РФ в нинішній ситуації є пріоритетним завдання, щоб Захід припинив допомогу Україні. Для цього Кремль використовує політичні, військові та пропагандистські заходи, бажаючи, щоб це призвело до ізоляції України.

Варто нагадати, що 18 листопада в російських Telegram-каналах, а також у Facebook та Viber-групах почали розповсюджувати заклики до протестів через перебої з електропостачанням в Україні. Тоді як в Ізюмі (Харківська область) знайдено секретні документи щодо “розбудови” російської освіти. У так званому “відділі освіти” планували запровадити “патріотичне виховання”.