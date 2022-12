Про це заявив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин у Twitter.

У межах цієї діяльності виявляють також спроби поширення брехні про українців та їхню присутність у Польщі, маніпулювання обставинами різних подій чи поширення інсинуацій. Мета цих дій – змусити поляків відмовитися від підтримки України.

Жарин наголосив, що для РФ в нинішній ситуації є пріоритетним завдання, щоб Захід припинив допомогу Україні. Для цього Кремль використовує політичні, військові та пропагандистські заходи, бажаючи, щоб це призвело до ізоляції України.

In recent days an information campaign has been intensified that aims at provoking among Poles reluctance towards helping Ukraine. The propaganda message focuses on promoting a thesis that Ukrainians pose a threat to the Polish society.

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 4, 2022