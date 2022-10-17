РФ атакує Україну дронами-камікадзе: що про них відомо

Протягом минулих тижнів РФ здійснила серію атак безпілотниками-"камікадзе" по всій території України, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та сіючи терор в українських містах далеко від лінії фронту. Український уряд каже, що Київ, Вінниця, Одеса, Запоріжжя та інші міста постраждали від шквалу атак, і закликає західні країни посилити допомогу на тлі нового виклику. Далі у матеріалі пояснюють, що таке дрони-камікадзе та що про них відомо.

Про це пише CNN.

Безпілотники зіграли значну роль у повномасштабній війні після того, як РФ вдерлася в Україну наприкінці лютого, але їх використання зросло після того, як влітку Москва придбала нові БПЛА в Ірану.

Самі українці теж використовували безпілотники-камікадзе для ударів по російських цілях – і попросили своїх союзників надати їм більше цієї смертоносної зброї.

Що таке дрони-камікадзе?

Безпілотники-камікадзе, або безпілотники-самогубці, є типом системи повітряної зброї. Вони відомі як “баражуючі боєприпаси”, оскільки здатні деякий час кружляти в зоні, визначеній як потенційна ціль, і завдавати удару лише після виявлення ворожого засобу.

Невеликі, портативні та легко запускаються, але їхня головна перевага полягає в тому, що їх важко виявити, і ними можна стріляти здалеку.

Назва “камікадзе” означає, що дрони одноразові. На відміну від більш традиційних, більших і швидших військових безпілотників, які повертаються на базу після скидання ракет, безпілотники-камікадзе розроблені для того, щоб врізатися в ціль і вибухати. Вони менші, і ними легше керувати, ніж крилатими ракетами.

Які безпілотники РФ використовує в Україні?

Українські військові та розвідка США стверджують, що РФ використовує ударні безпілотники іранського виробництва. Представники США повідомили CNN у липні, що Іран почав демонструвати РФ безпілотники серії Shahed на аеродромі Кашан на південь від Тегерана.

У серпні офіційні особи США заявили, що РФ придбала ці безпілотники та тренує своїх солдатів використовувати їх. За словами президента України Володимира Зеленського, РФ замовила в Ірану 2400 Shahed-136.

Іран заперечує постачання зброї РФ, попри докази протилежного. Речника міністра закордонних справ Ірану Насера ​​Канаані цитує державне інформаційне агентство IRNA у понеділок: “Іран неодноразово заявляв, що він не є стороною у війні між РФ та Україною і не надсилав жодній зі сторін зброї”.

Але Україна стверджувала, що її сили вперше збили один із цих безпілотників минулого місяця біля міста Куп’янськ у Харкові. Відтоді було повідомлено про нові напади. У середу київські військові повідомили, що лише цього дня збили 17 Shahed-136. Згідно з одним із фото, РФ перейменувала Shahed і використовує їх під назвою “Герань-2”.

Офіційні особи США заявили, що “вже є деякі докази” того, що іранські безпілотники “зазнали численних невдач” на полі бою.

Заступник міністра оборони США з політичних питань Саша Бейкер зазначив журналістам наприкінці минулого місяця, що немає наразі підтвердження того, що іранські БПЛА “є певним технологічним стрибком”.

У Москви також є свої безпілотники-камікадзе російського концерну “Калашников”. Україна заявила в середу, що того дня збила два ZALA Lancet.

Скільки шкоди можуть завдати дрони?

Попри відносно невеликі розміри, дрони Shahed здатні нести ракети та мають корисне навантаження приблизно 50 кілограмів. Це означає, що вони можуть завдати значної шкоди.

Генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян сказав CNN, що безпілотники “як правило, мають обмежену користь проти військових цілей, які потребують точності”.

“Тож росіяни використовують ці досить нескладні безпілотники проти великих цілей, таких як міста. Як ви згадали, ці атаки не мають військової користі, йдеться про те, щоб Путін задовольнив прихильників жорсткої лінії в РФ, вони були в екстазі минулого тижня після ракетних атак і, ймовірно, будуть після цих”, – пояснив він.

Атаки безпілотників можуть мати серйозний вплив на цивільне населення. Зеленський звинуватив Москву в тому, що вона використовує їх для терору цивільних.

Коли сирени повітряної тривоги лунали в столиці, багато людей годинами ховалися в підвалах, на станціях метро та бомбосховищах, а школи повернулися до онлайн-навчання.

У заяві минулого тижня Міжнародний Червоний Хрест засудив використання дронів, заявивши, що застосування вибухової зброї в населених пунктах завдає психічної та психологічної шкоди, а також травм, що загрожують життю.

Як Україні захиститися від цих безпілотників?

Україна просить у своїх союзників системи ППО з початку повномасштабної війни, але потреба стала гострішою після того, як РФ почала використовувати безпілотники іранського виробництва.

Системи протиповітряної оборони були одним із трьох пріоритетів у списку необхідного озброєння для України, представленому під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в середу.

Генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, заявив журналістам після зустрічі, що США та їх союзники повинні надати Україні системи протиповітряної оборони, щоб країна могла допомогти захищати свій повітряний простір від атак з боку російських військ.

“Багато країн мають Patriot, багато країн мають інші системи, є ціла серія ізраїльських систем, які досить ефективні, німці мають системи, як ми вже згадували, тому багато країн, які були тут сьогодні, мають широкий спектр систем, – наголосив Міллі. – Завдання полягатиме в тому, щоб об’єднати їх, розгорнути, навчити, тому що кожна з цих систем відрізняється, переконатися, що вони можуть зв’язуватися разом із системами командування, управління та зв’язку, і переконатися, що вони мають радари для “спілкування” одне з одним”.

Засоби протиповітряної оборони, необхідні Україні для боротьби з “камікадзе”, відрізняються від систем, які використовуються проти крилатих ракет і подібної зброї. Ракетна система протиповітряної оборони Patriot призначена для протидії та знищення балістичних ракет малої дальності, а також літаків і крилатих ракет, і може використовуватися проти безпілотників.

Українські посадовці заявили, що українські сили ППО вже збивають “основну масу” безпілотників іранських БПЛА. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний написав у Twitter свою подяку Польщі як “братам по зброї” за підготовку батальйону протиповітряної оборони, який, за його словами, знищив дев’ять з 11 Shahed. Він зауважив, що Польща передала Україні “системи”, щоб допомогти знищити безпілотники.

Минулого місяця з’явилася інформація про те, що польський уряд купив сучасне ізраїльське обладнання (Ізраїль дотримується політики не продавати “передові оборонні технології” Києву), а відтак передав його Україні.

У четвер Зеленський ще раз закликав збільшити потужності протиповітряної оборони, заявивши, що Київ має лише близько 10% того, що йому потрібно для боротьби з атаками Москви.

В Україні теж є безпілотники-камікадзе?

Українські армійці використовують безпілотники-камікадзе RAM II, розроблені консорціумом українських компаній і куплені за кошти краудфандингу населення. За словами виробників, ці високоточні боєприпаси можуть нести боєголовки вагою 3 кілограми і мають дальність польоту до 30 кілометрів.

Але Київ також покладався на своїх союзників щодо постачання безпілотників. Так, США спорядили в Україну кілька типів авіаційних систем озброєння. Серед них дрони Switchblade – невеликі портативні дрони-камікадзе, які можуть нести боєголовку та детонувати при зіткненні. Switchblade 300 і більший Switchblade 600 виробляє американська оборонна компанія AeroVironment.

Згідно зі специфікаціями компанії, менший Switchblade 300 може вражати ціль на відстані до 9,6 км, тоді як більший Switchblade 600 може вражати на відстані понад 32 км. Обидві системи можна налаштувати та запустити протягом кількох хвилин.

У травні США відправили українським військовим безпілотники типу “привид Фенікс”, які, як вважають, схожі на Switchblade, хоча про їхні можливості мало що відомо.

Велика Британія також надала Україні безпілотні боєприпаси, зокрема 850 ручних мікродронів Black Hornet.

Окрім цього, Україна використовує Bayraktar TB2 турецького виробництва, котрі стали своєрідним символом українського опору. Однак вони більші та призначені для повернення додому після скидання бомб або ракет з лазерним наведенням.