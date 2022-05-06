Про це повідомляє Reuters з посиланням на брифінг Світової продовольчої програми ООН.

Кораблі з продовольством не можуть залишити країну через проблеми з інфраструктурою та заблоковані чорноморські порти, зокрема Маріуполь. Варто зазначити, що Україна у 2020-2021 роках була четвертим у світі за обсягами експортером кукурудзи та шостим експортером пшениці.

“Це майже гротескна ситуація, яку ми бачимо зараз в Україні з майже 25 мільйонами тонн зерна, яке можна було б експортувати, але яке не може залишити країну просто через відсутність інфраструктури, блокаду портів”, – сказав Йозеф Шмідхубер, заступник директора Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Він наголосив, що повні силоси можуть призвести до дефіциту сховищ під час наступного збору врожаю в липні та серпні.

“Попри війну, умови для збору врожаю виглядають не такими вже й жахливими. Це може означати, що в Україні недостатньо складських потужностей, особливо якщо не буде відкритого пшеничного коридору для експорту”, – зауважив Шмідхубер.