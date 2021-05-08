Дружина нардепа VIII скликання і члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка - діджейка Анастасія Топольська відправилася на гастролі у Москву. При цьому Росія заборонила в’їзд в країну, за винятком деяких категорій.

Про це йдеться у матеріалі #Букв.

Зокрема, прикордонна служба ФСБ РФ повідомила, що у зв’язку з поширення коронавірусу в’їзд на територію Росії заборонений, за винятком деяких категорій. В’їжджати можуть люди з луганською, донецькою пропискою, для відвідування кровних родичів, які є громадянами РФ, а також з метою лікування. Підставами для в’їзду в РФ можуть бути потреби змінити екіпаж літака чи корабля, а також дозволи для дипломатів і спецдозволи для окремих осіб на рівні МЗС і ФСБ. Зазначимо, що навіть для громадян Білорусі діє спецрежим.

Особа, яка не є спортсменом, унікальним спеціалістом, громадянином однієї з країн для яких зробили виключення (України у цьому списку немає) або однієї з “квазі-республік”, може потрапити на територію Росії у разі:

смерті близького родича, яка має бути відповідним чином підтверджена;

наявності прописки в ОРДЛО (однак в декларації Лещенка вказано, що Топольська має столичну прописку);

проходження лікування при наявності відповідного запрошення;

наявності громадянства РФ.

#Букви звернулися за коментарем до пані Топольської, але наразі не отримали відповіді. Московські гастролі дружини також не прокоментував її чоловік Сергій Лещенко.

Нагадаємо, що дружина Сергія Лещенка Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, виступатиме 8-9 травня в Москві.

При цьому Топольська (DJ Nastya) вже виступала в Росії у грудні 2019 року.

Зазначимо, що в четвер Сергій Лещенко розкритикував п’ятого президента Петра Порошенка у новому відео. Позаду спікера в ролику можна помітити коробку Roshen. Зауважимо, що раніше Лещенко звинувачував корпорацію Roshen у зраді.

#Букви перепитали члена наглядової ради “УЗ” щодо походження цієї коробки, зважаючи на його заяви щодо корпорації. Лещенко запевнив, що коробка належить не йому, а його дружині, і всередині — не солодощі, а ігрова приставка. Також він надав фотографію, що підтверджує, що коробка стара.