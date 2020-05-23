Для того, щоб в жовтні на Донбасі пройшли місцеві вибори, незаконні збройні формування РФ повинні бути виведені з території до серпня.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Резніков повідомив, що про те, чи можливе проведення виборів на Донбасі в жовтні, стане відомо приблизно в липні. Це буде залежати від того, чи дотримані всі необхідні умови.

За словами віце-прем’єра, місцеві вибори на Донбасі зможуть відбутися тільки в разі дотримання вимог безпеки на території окремих районів Луганської та Донецької областей. Йдеться про виведення військ та встановлення Україною контролю над кордоном з Росією.

“Ми говоримо, що готові проводити вибори, в тому числі в окремих районах Донецької і Луганської областей. За умови виконання мінських умов, в першу чергу тих, що стосуються безпеки. А це означає виведення іноземних — російських — військ з території України, роззброєння незаконних банд-формувань , а також встановлення контролю над кордоном між Україною і Росією“, — сказав Рєзніков.

Він зазначив, що виборча компанія має початися заздалегідь — в серпні. Отже, всі необхідні умови повинні бути виконані протягом найближчих двох місяців.

“Для того, щоб там (на Донбасі — ред.) можна було провести законні вибори, відповідно до копенгагенських стандартів і українського законодавству, там має бути безпечна територія. Відповідно, десь в серпні повинні вже бути виведені звідти війська та проведене роззброєння. Два місяці залишилося”, — наголосив віце-прем’єр-міністр.

На відео з 2:09:00