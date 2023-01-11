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РФ досі не повертає деяких військових, які перебувають у полоні з 2014 року

11 січня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася зустріч з родинами військовослужбовців 1-ї окремої бригади ім. князя Лева Державної спеціальної служби транспорту.

Четвер, 12 січня 2023, 00:39
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Про це повідомляє пресслужба КШППВ.

Близькі військовослужбовців мали змогу отримати відповіді на запитання від представників Координаційного штабу, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та 1-ї окремої бригади ім. князя Лева.

Під час зустрічі представник Штабу наголосив, РФ досі не повертає деяких військовополонених, які перебувають у неволі з 2014 року. Проте, пояснив, що українська сторона не може відмовитися забирати тих, хто потрапив у полон пізніше, якщо їх пропонують на обмін росіяни.

Головний чинник для повернення наших хлопців і дівчат – це наш обмінний фонд і події на фронті, – додав представник Штабу. – Росія розраховує на реванш. Тому перемовини йдуть важко”.

Окрім цього, рідних турбувало те, що багатьом нашим військовополоненим видали тюремну форму, оскільки вони побачили в цьому ознаку того, що їх не мають наміру обмінювати. Представник запевнив, що це пов’язано з холодною погодою і не має жодного стосунку до обмінів.

Своєю чергою, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини зазначив, що тривають переговори між українським і російським омбудсменами стосовно обмінів військовополоненими та цивільними. А також щодо умов утримання, листування та дзвінків рідним.

Зауважимо, що 11 січня у Туреччині відбулась зустріч українського та російського омбудсменів — Дмитра Лубінця та Тетяни Москалькової. За інформацією ЗМІ, під час перемовин сторони узгодили обмін 40 полоненими.

Довідка. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими — тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об’єднань.

Теги: зустріч, Кабмін, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, питання військовополонених, пресслужба

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