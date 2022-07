Про це повідомила пресслужба посольства Ізраїлю в Twitter.

У різних містах Ізраїлю спостерігається збільшення кількості антиукраїнських демонстрацій, які проплачує РФ.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук додав, що в посольстві не шоковані та не здивовані тим, що російське фінансування спрямоване на введення громадськості в оману.

Він зауважив, що попри організовані демонстрації, ізраїльська громадськість здебільшого підтримує Україну та виступає проти жорстоких нападів РФ.

1/ Russian aggression against Ukraine is also spreading to Israel.

Recently, alongside a notable propaganda attack on social media, we have witnessed anti-Ukrainian demonstrations funded by the Russian government.

— Ukr Emb in Israel (@UKRinIsrael) July 17, 2022