Про це повідомила пресслужба посольства Ізраїлю в Twitter.
У різних містах Ізраїлю спостерігається збільшення кількості антиукраїнських демонстрацій, які проплачує РФ.
“Ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, фінансованих російським урядом. Ці демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі”, – зазначили у посольстві.
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук додав, що в посольстві не шоковані та не здивовані тим, що російське фінансування спрямоване на введення громадськості в оману.
Він зауважив, що попри організовані демонстрації, ізраїльська громадськість здебільшого підтримує Україну та виступає проти жорстоких нападів РФ.
1/ Russian aggression against Ukraine is also spreading to Israel.
Recently, alongside a notable propaganda attack on social media, we have witnessed anti-Ukrainian demonstrations funded by the Russian government.
— Ukr Emb in Israel (@UKRinIsrael) July 17, 2022
- Нагадаємо, ізраїльський Верховий суд вирішив скасувати будь-які додаткові обмеження на в’їзд українців. Рішення має реалізувати уряд країни.
- На початку червня посол України Євген Корнійчук закликав Ізраїль продати свою систему перехоплення ракет “Залізний купол”, а також надати протитанкові ракети для захисту населення від російського нападу.
- Ізраїль завершив етап свого нейтралітету у ставленні до війни. На це вплинули, зокрема, антисемітські висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та очолюваного ним відомства загалом.