Російська агресія проти України поширюється і на Ізраїль. Нещодавно, поряд із пропагандистською атакою в соціальних мережах, усі стали свідками антиукраїнських демонстрацій, фінансованих російським урядом.

Про це повідомила пресслужба посольства Ізраїлю в Twitter.

У різних містах Ізраїлю спостерігається збільшення кількості антиукраїнських демонстрацій, які проплачує РФ.

“Ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, фінансованих російським урядом. Ці демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі”, – зазначили у посольстві.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук додав, що в посольстві не шоковані та не здивовані тим, що російське фінансування спрямоване на введення громадськості в оману.

Він зауважив, що попри організовані демонстрації, ізраїльська громадськість здебільшого підтримує Україну та виступає проти жорстоких нападів РФ.