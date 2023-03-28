У "Росатомі" заявили, що Росія готова обговорити ситуацію щодо гарантування ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі на тлі звинувачень у "ядерному шантажі".

Про це інформує CNN.

Радник генерального директора “Росатома” Ренат Карчаа заявив, що Росія готова вести переговори щодо “гарантування ядерної безпеки” і “розуміння розвитку ситуації на станції” під час візиту Рафаеля Гроссі на станцію цього тижня.

“Ми відкриті до цих питань”, – сказав Ренат Карчаа.

Зазначимо, що цього тижня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати Запорізьку АЕС.

“Я вирішив знову відвідати Запорізьку атомну електростанцію, щоб на власні очі побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поспілкуватися з тими, хто працює на об’єкті в цих безпрецедентних і дуже складних обставинах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти зменшити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні”, – сказав Гроссі.

Зауважимо, що це другий раз, коли гендиректор МАГАТЕ відвідує ЗАЕС під час повномасштабної війни в України, а також перший, відколи на станції встановили постійну присутність експертів агентства.

У своїй заяві Гроссі зауважив, що ситуація на об’єкті залишається нестабільною, попри присутність організації на ЗАЕС протягом 7 місяців.

“Загрози ядерній безпеці є надто очевидними, як і необхідність діяти негайно, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров’я та довкілля людей в Україні та за її межами. Тому я продовжую працювати над пропозицією щодо захисту станції”, – додав він.

Гроссі запевнив, що його поїздку в Україну спрямовано на забезпечення регулярної ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС після обставин, вяких опинилися експерти під час попередньої ротації в лютому.