Триває сто двадцять четверта доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. У Кременчуці Полтавської області російська ракета влучила в торговельний центр, де перебували цивільні. Кількість жертв наразі невідома, тривають рятувальні заходи.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках не виключається проведення демонстративних і провокаційних дій з боку РБ у прикордонних з Україною районах, а також посилення розвідки для уточнення позицій та характеру діяльності наших військ.

Очікується продовження авіаційних та ракетних ударів з території та повітряного простору РБ. У Генштабі вкотре закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

На Слобожанському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих позицій, намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони та їх виходу на державний кордон України на півночі Харківської області. Розвідкою боєм намагається знайти слабкі місця в обороні наших військ.

На Харківському напрямку ворог, з метою повернення втрачених позицій, намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Також українські воїни успішно відбили ворожі штурми в напрямку Довгалівка та Залиман.

Окупанти вживають заходів з оперативного маскування та намагаються ввести наші підрозділи в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов’янськ. Продовжує обстріли.

Намагаючись взяти під контроль Мазанівку, противник вів наступ з району населеного пункту Довгеньке. Отримав рішучу відсіч українських захисників та з втратами відійшов.

На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах оточення Сил оборони в районі міста Лисичанськ, намагається блокувати місто з півдня та південного заходу. Вживає заходів з поповнення втрат особового складу, озброєння та військової техніки.

Противник вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль наших військ вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.

Наші воїни успішно припинили ворожу спробу розвідки боєм в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда – Клинове. В обох випадках окупанти відійшли.

Ворог має частковий успіх на напрямку Роти – Вершина, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40.

Українські воїни зупинили наступ окупантів в напрямку Петрівське – Шевченко та відкинули ворога назад.

На Південнобузькому напрямку агресор продовжував обстріли позицій наших військ із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Не виключається ведення ворогом штурмових дій на окремих напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

У пресслужбі Генштабу зазначили, що у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Водночас наші підрозділи продовжують успішно виконувати ракетно-артилерійські вогневі завдання на визначених напрямках та завдають окупантам втрат у ближніх боях.