Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, згідно з задумом авторів “акції”, буде створено та оприлюднено фейковий сайт так званого “Фонду Зеленського” на якому буде розміщено пропозицію до іноземних громадян та установ, долучитися до його діяльності.

Окрім того, планується створення та подальша публікація “асортиментної лінійки Фонду” та реєстрація його на торговельних майданчиках Європи. Роботу організаційної структури Фонду у країнах Європи планується розбудовувати за принципом “мережевого маркетингу”. На думку організаторів, це дасть змогу активно поширювати зазначену інформацію у європейському медіапросторі.

У розвідці зазначили, що станом на 10 серпня 2022 року основні підготовчі заходи до запуску цього проєкту вже завершені.

Зокрема створено сайт фонду, підготовлено для поширення у соціальних мережах фейкові знімки екрана начебто публікацій відомих ЗМІ про створення цього фонду. Також створено базу “мережевих лідерів” та блогерів для подальшого поширення матеріалів, й підготовлено меми та коментарі для соціальних мереж.

“Найближчим часом очікується повноцінний запуск проєкту та початок широкої медійної кампанії з розповсюдження”, – наголосили у Головному управлінні розвідки МО України.